В Белгороде построят ещё одну кольцевую развязку

Вдоль улицы Белгородского полка появится 50 парковочных мест, пять из которых будут для инвалидов. На пересечении с улицей Октябрьской сделают круговую развязку. Против обоих этих предложений в Госавтоинспекции возразили, что якобы там нужен светофор и парковки под углом. В итоге парковки сделали разных типов и удалось доказать, что «кольцо» с таким трафиком более выгодно.