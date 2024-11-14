В Белгороде построят ещё одну кольцевую развязку

Posted 14 ноября, 12:03
Published 14 ноября, 12:03
Modified 14 ноября, 12:05
Updated 14 ноября, 12:05
В Белгороде готовятся к ремонту на улице Белгородского полка. На собрании общественного совета при министерстве транспорта Белгородской области 13 ноября рассказали подробности.
По словам руководителя городского Центра организации дорожного движения Дениса Кузьминова, во время подготовки проекта возникло недопонимание со стороны ГАИ. Проект не хотели согласовывать, но, аргументировано ответив на претензии, ЦОДД всё же защитил свои планы.
Вдоль улицы Белгородского полка появится 50 парковочных мест, пять из которых будут для инвалидов. На пересечении с улицей Октябрьской сделают круговую развязку. Против обоих этих предложений в Госавтоинспекции возразили, что якобы там нужен светофор и парковки под углом. В итоге парковки сделали разных типов и удалось доказать, что «кольцо» с таким трафиком более выгодно.
«Первоначально планировали светофорное регулирование, но собрали данные об интенсивности и поняли, что она настолько мала, что обустройство светофорного объекта окажет негативное влияние на транспортную обстановку путём излишних задержек транспортных средств. То есть, когда будет светофор гореть зелёным, ехать никто не будет, потому что машин столько на данном участке не проходит», — пояснил Кузьминов.
У «кольца» есть запас, если по данному месту будет проходить маршрут общественного транспорта, то даже автобус большого класса сможет проехать этот участок. Рассчитан объект на случай, даже если недалеко появится новая многоэтажка и количество машин кратно вырастет.
Корреспонденты Бел.Ру задали вопрос о том, учитывали ли мост между Калинина и Корочанской, который планируют построить в городе согласно генплану. Кузьминов уточнил, что под такой объём машин развязка не предусмотрена, и может понадобиться её модернизация.