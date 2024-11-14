«Проедание будущего»: минтранс объяснил необходимость повышения тарифов в Белгороде

Если тариф не поднимать сейчас, то это будет «проедание будущего», считают в минтрансе. Тем не менее, этого повышения хватит в случае, если ситуация с пассажиропотоком, так же как и сейчас, будет улучшаться, ведь в начале года этот показатель сильно упал.