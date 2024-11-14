«Проедание будущего»: минтранс объяснил необходимость повышения тарифов в Белгороде

Posted 14 ноября, 08:39
Published 14 ноября, 08:39
Modified 14 ноября, 08:41
Updated 14 ноября, 08:41
Вчера прошло заседание общественного совета при минтрансе Белгородской области. Первой и главной темой стало повышение стоимости проезда в Белгородской агломерации. Спикер от минтранса рассказал, почему эта мера необходима.
Начальник отдела автомобильных перевозок Алексей Куропов уточнил, что сейчас почти 90% пассажиров в общественном транспорте оплачивают проезд именно картой. А стоимость билета для безналичной оплаты не менялась с 2018 года, так как в 2019 году повысили проезд только для тех, кто платит наличкой, до этого все отдавали по 20 рублей.
Но за эти больше чем пять лет всё, что необходимо для перевозок, значительно увеличилось в стоимости. Только за последнее время инфляция по индексу потребительских цен составила 42%, отмечает спикер.
В регионе курсируют отечественные автобусы, но в большинстве случаев их «начинка» — импортированные детали, с которыми тоже появились проблемы. Не стоит отметать и тот факт, что оптовые цены на топливо вырастут, а значит, и конечные потребители будут вынуждены отдавать больше.
Для проезда по Белгороду придётся отдать на 5 рублей больше: 30 рублей — наличными и 25 — при оплате по карте. В пригороде за один километр пути — 3 рубля наличными и 2,5 по карте.
Если тариф не поднимать сейчас, то это будет «проедание будущего», считают в минтрансе. Тем не менее, этого повышения хватит в случае, если ситуация с пассажиропотоком, так же как и сейчас, будет улучшаться, ведь в начале года этот показатель сильно упал.
Да, сейчас, уточняет спикер, тот же муниципальный ЕТК может покрыть минимальные расходы и траты на перевозки, но дохода у компании нет, за 2023 год убытки ЕТК составили 5 млн рублей. В таком случае невозможно говорить об обновлении подвижного состава.
Но не только для белгородцев могут вырасти траты на транспорт, но и для властей. Куропов уточнил, что субсидирование на нетто-контракты тоже увеличится. В этом году перевозчики получили в сумме 1 млрд 67 млн рублей, а в 2025 году могут получить уже 1,2 млрд рублей.