Минэнерго РФ подтвердило готовность ГК «Россети Центр» к отопительному сезону 2024/25

Posted 14 ноября, 12:03
Published 14 ноября, 12:03
Modified 14 ноября, 12:07
Updated 14 ноября, 12:07
Документы подтверждают, что все мероприятия программы технического обслуживания и ремонта реализованы в срок и в полном объеме, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Всего выполнено 4 931 мероприятие. К проведению аварийно-восстановительных работ готовы: 2 655 бригад в составе 9 141 человек и 4 340 единиц спецтехники. Кроме того, созданы 159 мобильных бригад, оснащенных 495 единицами техники, для оперативного реагирования на возможные внештатные ситуации. Для бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов подготовлены 2 286 резервных источников электроснабжения общей мощностью 87,8 МВт.
Филиалы Белгородэнерго и Курскэнерго получили оценку «готов с условиями» в связи с проведением специальной военной операции и огневыми воздействиями на электросетевые объекты с сопредельной территории.
Белгородэнерго в ходе подготовки к прохождению зимнего максимума нагрузок отремонтировал 174 км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 111 крупных питающих центров 35-110 кВ и 578 подстанций напряжением 6-10 кВ, в том числе 47,2 км линий электропередачи и 197 трансформаторных подстанций, расположенных в приграничной зоне. Обеспечена физическая защищенность основных центров питания, расположенных на приграничной территории.
Аварийный запас оборудования и материалов укомплектован на сто процентов. Для оперативной подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлено 165 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) общей мощностью 24,3 МВт, в том числе 55 РИСЭ общей мощностью 8 МВт для приграничных районов электрических сетей.
Подготовка энергообъектов к зимним нагрузкам позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей в отопительный период.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»