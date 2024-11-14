Минэнерго РФ подтвердило готовность ГК «Россети Центр» к отопительному сезону 2024/25

Всего выполнено 4 931 мероприятие. К проведению аварийно-восстановительных работ готовы: 2 655 бригад в составе 9 141 человек и 4 340 единиц спецтехники. Кроме того, созданы 159 мобильных бригад, оснащенных 495 единицами техники, для оперативного реагирования на возможные внештатные ситуации. Для бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов подготовлены 2 286 резервных источников электроснабжения общей мощностью 87,8 МВт.