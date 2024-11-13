В Белгородском районе на дороге между двумя населёнными пунктами сгорело авто

Posted 13 ноября, 17:57
Published 13 ноября, 17:57
Modified 13 ноября, 17:59
Updated 13 ноября, 17:59
По данным МЧС, автомобиль загорелся на дороге между Таврово и Никольским примерно в 19:48. Авто смогли потушить, обошлось без жертв. Однако причины и обстоятельства происшествия неизвестны на данный момент.
Также вчера стало известно, что при очередном обстреле дроны ВСУ сбросили несколько взрывных устройств на авто в селе Новое. В хуторе Плотвянка из-за атаки дрона пострадало ещё одно транспортное средство.