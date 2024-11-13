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Posted 13 ноября, 17:57

Published 13 ноября, 17:57

Modified 13 ноября, 17:59

Updated 13 ноября, 17:59

Сгоревший автомобиль

В Белгородском районе на дороге между двумя населёнными пунктами сгорело авто

13 ноября 2024, 17:57
Фото: МЧС России по белгородской области. Сгоревший автомобиль
Сюжет
МЧС
МЧС сообщает, что на участке дороги между Никольским и Таврово в Белгородском районе загорелся автомобиля, жертв нет. Пожар потушили. Причины возникновения огня неизвестны.

По данным МЧС, автомобиль загорелся на дороге между Таврово и Никольским примерно в 19:48. Авто смогли потушить, обошлось без жертв. Однако причины и обстоятельства происшествия неизвестны на данный момент.

Видео: МЧС России по белгородской области. Сгоревший автомобиль
Сгоревший автомобильСгоревший автомобиль
Сгоревший автомобиль. Фото: Telegramканал МЧС России по Белгородской области

Также вчера стало известно, что при очередном обстреле дроны ВСУ сбросили несколько взрывных устройств на авто в селе Новое. В хуторе Плотвянка из-за атаки дрона пострадало ещё одно транспортное средство.

Беспилотник ВСУ сбросил шесть взрывных устройств на авто в Белгородской области
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