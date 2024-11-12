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Posted 12 ноября, 13:51

Published 12 ноября, 13:51

Modified 12 ноября, 13:51

Updated 12 ноября, 13:51

Украинку задержали в Белгороде

Появились подробности дела украинки, которую в Белгороде осудили за шпионаж

12 ноября 2024, 13:51
Фото: 1MI. Украинку задержали в Белгороде
Сюжет
Суд
Белгородские и воронежские пограничники вместе с сотрудниками УФСБ задержали гражданку Украины, которая собирала сведения о ВС РФ. Полученные знания она планировала передать иностранному государству. Подробности выяснили журналисты «Вести. Белгород».

Жительница Харькова находилась на территории России, когда началась специальная военная операция. Тогда женщина решила помогать украинским военным, снабжая их информацией о ВС РФ.

С ней связался неизвестный мужчина, который предложил украинке такую махинацию. Взамен он пообещал ей защиту, помощь в возвращении на родину и денежное вознаграждение.

«Началось с выведывания информации, что я знаю по месту, где сейчас нахожусь. Нужно было общаться с военнослужащими, чтобы узнавать их местоположение. Хотя бы должность, звание, подразделение. Но узнать это у меня особо не удавалось», — вспомнила украинка.

Пресечь намерения женщины удалось во время её очередного разговора с заказчиком. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Женщину уже признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии общего режима.

Жившую в Белгороде украинку обвинили в сборе и «сливе» информации о работе ВС РФ
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Суд#Новости Белгорода#Белгород#Украинка#Шпионаж
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