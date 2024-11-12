Появились подробности дела украинки, которую в Белгороде осудили за шпионаж

Posted 12 ноября, 13:51
Published 12 ноября, 13:51
Modified 12 ноября, 13:51
Updated 12 ноября, 13:51
Жительница Харькова находилась на территории России, когда началась специальная военная операция. Тогда женщина решила помогать украинским военным, снабжая их информацией о ВС РФ.
С ней связался неизвестный мужчина, который предложил украинке такую махинацию. Взамен он пообещал ей защиту, помощь в возвращении на родину и денежное вознаграждение.
«Началось с выведывания информации, что я знаю по месту, где сейчас нахожусь. Нужно было общаться с военнослужащими, чтобы узнавать их местоположение. Хотя бы должность, звание, подразделение. Но узнать это у меня особо не удавалось», — вспомнила украинка.
Пресечь намерения женщины удалось во время её очередного разговора с заказчиком. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).
Женщину уже признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии общего режима.