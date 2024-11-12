«Газпром Межрегионгаз» объявил конкурс на лучшие публикации о газификации России

Всероссийский конкурс «ПРО газ» организовали в 2023 году, в нем приняли участие десятки журналистов из разных регионов. Подведение итогов первого конкурса состоялось 10 октября 2024 года, дипломы и призы получили журналисты из Великого Новгорода, Омска, Уфы и блогер из Ростова-на-Дону. По решению оргкомитета, победители вошли в состав обновленного жюри конкурса.