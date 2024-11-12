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Posted 12 ноября, 10:51

Published 12 ноября, 10:51

Modified 12 ноября, 14:14

Updated 12 ноября, 14:14

инфографика «Газпром межрегионгаз»

«Газпром Межрегионгаз» объявил конкурс на лучшие публикации о газификации России

12 ноября 2024, 10:51
Сюжет
Конкурс
«Газпром межрегионгаз» на днях объявил о проведении конкурса «ПРО газ» на лучшие публикацию о газификации и догазификации в регионах, сообщили в пресс-центре компании.

Приглашают профессиональных журналистов и других авторов. Победителей определят в шести номинациях: сюжет на телевидении и видеохостингах, публикация в печатном издании, публикация в информационном агентстве, публикация в интернет-издании, публикация в соцсетях и блогах, материал на радио.

Цели конкурса — поддержка опыта в освещении тем газификации и догазификации регионов России и повышение информированности населения о программах Газпрома.

Учитываются публикации с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года. Работы оценит жюри под председательством гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Награждение победителей и призеров состоится осенью 2025 года в рамках Петербургского международного газового форума.

Всероссийский конкурс «ПРО газ» организовали в 2023 году, в нем приняли участие десятки журналистов из разных регионов. Подведение итогов первого конкурса состоялось 10 октября 2024 года, дипломы и призы получили журналисты из Великого Новгорода, Омска, Уфы и блогер из Ростова-на-Дону. По решению оргкомитета, победители вошли в состав обновленного жюри конкурса.

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