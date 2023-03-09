Абонентам «Газпром межрегионгаз Белгород» доступны квитанции по электронной почте

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Доступ к данной услуге абоненты могут оформить, заполнив заявление установленного образца. С момента оформления услуги платежный документ будет ежемесячно приходить на указанной адрес электронной почты.
Электронная квитанция имеет неоспоримые преимущества. Документ всегда дойдет до адресата в срок и не потеряется. Абонент сможет получить доступ к квитанции, находясь за пределами региона. Посмотреть ЕПД можно на компьютере, планшете или смартфоне, масштабировав до удобного размера. Кроме того, с подключением этой услуги появляется возможность получать сразу несколько электронных документов и оплачивать не только свои квитанции, но и, например, счета пожилых родственников, избавив их от необходимости стоять в очередях.
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», АО «Газпром газораспределение Белгород» Александр Сергиенко.