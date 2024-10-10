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Posted 10 октября, 09:06

Published 10 октября, 09:06

Modified 10 октября, 09:08

Updated 10 октября, 09:08

Газ

«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает абонентам о необходимости погасить долги

10 октября 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
Газ
Сюжет
Новости Белгорода
В преддверии отопительного периода «Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает абонентам о необходимости погасить долги за газ.

Задолженность абонентов Белгородской области составляет 207,4 млн. рублей. Поставщик газа регулярно напоминает жителям о возникновении задолженности используя автоматизированную систему оповещения, посредством рассылки по электронной почте, а также путем направления почтовых уведомлений. В отношении злостных неплательщиков вводятся ограничительные меры, направляются иски в суд.

Оплатить за газ без комиссии можно в «Личном кабинете абонента», через сервисы на сайте компании, в мобильном приложении «Мой ГАЗ», а также в абонентских участках «Газпром межрегионгаз Белгород».

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
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