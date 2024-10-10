«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает абонентам о необходимости погасить долги

Задолженность абонентов Белгородской области составляет 207,4 млн. рублей. Поставщик газа регулярно напоминает жителям о возникновении задолженности используя автоматизированную систему оповещения, посредством рассылки по электронной почте, а также путем направления почтовых уведомлений. В отношении злостных неплательщиков вводятся ограничительные меры, направляются иски в суд.



Оплатить за газ без комиссии можно в «Личном кабинете абонента», через сервисы на сайте компании, в мобильном приложении «Мой ГАЗ», а также в абонентских участках «Газпром межрегионгаз Белгород».