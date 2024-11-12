ФАС выдала предписание Сбербанку из-за рекламы автокредита

Posted 12 ноября, 11:56
Published 12 ноября, 11:56
Modified 12 ноября, 11:58
Updated 12 ноября, 11:58
Россиянин направил в ФАС России жалобу на рекламу автокредита Сбербанка, которую показывали на баннере в Москве. При этом на вывеске сообщалось, что автокредит люди смогут взять с первым взносом в 0% и без Каско всего за две минуты.
Однако в рекламе не была указана важная информация об условиях кредита, что могло ввести потребителей в заблуждение.
Ведомство посчитало, что такие действия искажают суть рекламы и выдало банку предписание устранить нарушения Закона о рекламе. Если Сбербанк не выполнит предписание, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.