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Posted 12 ноября, 11:56

Published 12 ноября, 11:56

Modified 12 ноября, 11:58

Updated 12 ноября, 11:58

ФАС выдала предписание Сбербанку из-за рекламы автокредита

ФАС выдала предписание Сбербанку из-за рекламы автокредита

12 ноября 2024, 11:56
Фото: 1MI.
ФАС России вмешалась в ситуацию с рекламой автокредита Сбербанка, которая предоставляла недостаточные сведения о его условиях. Банку предписали устранить нарушения, сообщили на официальном сайте ведомства.

Россиянин направил в ФАС России жалобу на рекламу автокредита Сбербанка, которую показывали на баннере в Москве. При этом на вывеске сообщалось, что автокредит люди смогут взять с первым взносом в 0% и без Каско всего за две минуты.

Однако в рекламе не была указана важная информация об условиях кредита, что могло ввести потребителей в заблуждение.

Ведомство посчитало, что такие действия искажают суть рекламы и выдало банку предписание устранить нарушения Закона о рекламе. Если Сбербанк не выполнит предписание, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Москва#Россия#Фас#Сбербанк#Жалоба
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