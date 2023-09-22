Греф: Сбербанк увеличит процентные ставки по ипотеке и по депозитным продуктам

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Также он сообщил, что по итогам 2023 года банк выдаст ипотечных кредитов примерно на 4 триллиона рублей. Об этом пишет gorod55.ru.
«С 25 сентября мы будем по отдельным наиболее популярным линейкам поднимать на 0,3–0,4 процентного пункта ставки по депозитам. До конца этого года, по нашим оценкам, мы выдадим в районе 4 триллионов рублей ипотеки. Тогда как в прошлом году мы выдали около 2,8 триллиона», — уточнил он.
Герман Греф также отметил, что на фоне роста ключевой ставки, а также других мер, принятых регулятором, в Сбербанке ожидают, что падение выдач будет не менее чем на 30%.
По поводу перегрева на рынке ипотеки глава Сбера сообщил, что такого процесса в банке не видят: «Скорее, мы видим существенный рост выдач ипотеки по сравнению с прошлым годом».
Накануне в Сбербанке сообщили о намерении повысить доходность по вкладам, а также о корректировке ставок по своей ипотеке. Сейчас максимальная доходность по вкладам составляет 12%, при этом минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка — 13,7%. За прошедшие восемь месяцев банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 триллиона рублей. В объемах выдач это почти на 6% больше, чем в 2022 году. В августе объемы выдачи также были рекордными — 522,5 миллиарда рублей.
В июле Центробанк из-за роста инфляционных рисков ужесточил денежно-кредитную политику. В результате ключевая ставка была поднята на один процентный пункт. Дальнейшее ослабление рубля также подогрело инфляционные ожидания, и в августе регулятор на внеочередном заседании поднял ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. В сентябре регулятор снова повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 13% годовых.