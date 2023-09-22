Греф: Сбербанк увеличит процентные ставки по ипотеке и по депозитным продуктам

Накануне в Сбербанке сообщили о намерении повысить доходность по вкладам, а также о корректировке ставок по своей ипотеке. Сейчас максимальная доходность по вкладам составляет 12%, при этом минимальная стоимость ипотеки по собственным программам банка — 13,7%. За прошедшие восемь месяцев банк выдал более 819 тысяч жилищных кредитов на 2,7 триллиона рублей. В объемах выдач это почти на 6% больше, чем в 2022 году. В августе объемы выдачи также были рекордными — 522,5 миллиарда рублей.