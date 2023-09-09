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Зампред Сбербанка: Проведена работа по девалютизации портфеля

Зампред Сбербанка: Проведена работа по девалютизации портфеля

9 сентября 2023, 07:55
Фото: 1MI
Темп роста кредитов, оформленных как физическими, так и юридическими лицами, в 2023 году может установить новые рекорды. Сбербанк традиционно выдает примерно третью часть корпоративных кредитов в России.

О тенденциях в корпоративном портфеле, влиянии ключевой ставки, ситуации в различных отраслях экономики и работе с «дружественными» валютами рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он подчеркнул, что за текущий год корпоративный портфель банка вырос на 15%, пишет gorod55.ru. Основные драйверы прироста остаются прежними — строительство жилья, металлургия и нефтегаз. Еще одно направление — помощь клиентам в заполнении свободных ниш на рынке после ухода иностранных игроков.

Попов отметил, что сейчас доля кредитов с переменной процентной ставкой в корпоративном портфеле составляет около половины. В связи с ожидаемым снижением ключевой ставки такие кредиты становятся еще более выгодными для компаний.

Он также рассказал, что доля валютных кредитов в портфеле банка за прошлый год сократилась с 25% до 17%. Часть долларов и евро заменена на юань. Попов отметил, что увеличивается количество сделок в редких валютах.

По словам Попова, остаток ссудной задолженности банка по девелоперам жилья на сегодня составляет 3,6 триллиона рублей. Это самая большая отрасль в Сбербанке.

Другое важное направление — покупка российских активов у иностранных компаний. В настоящее время обсуждаются десятки подобных сделок, добавил заместитель председателя правления банка.

Сбербанк активно финансирует проекты по адаптации экономики, жилищно-коммунальному хозяйству, социальной инфраструктуре и переработке твердых бытовых отходов.

Попов также сообщил, что доля портфеля, относящаяся к сфере сельского хозяйства, за первое полугодие выросла на 4% и достигла 1,9 триллиона рублей. Льготные кредиты в АПК увеличились на 2,5% и составили 900 миллиардов рублей. Банк также является лидером в работе с рыбной отраслью.

Совсем недавно Сбербанк заключил первую сделку ЦФА с обеспечением. В четвертом квартале планируется предложить ЦФА для более широкого круга инвесторов, пишет finmarket.ru.

Помимо этого, банк приветствует легализацию майнинга, возможность приобретения и хранения криптовалют и осуществления внешнеэкономической деятельности с использованием криптовалют.

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