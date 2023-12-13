Стали известны имена трех новых лауреатов Научной премии Сбербанка

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Премия с призовым фондом 60 миллионов рублей проводится с целью поддержать ученых, работающих в Российской Федерации, которые активно занимаются исследовательской деятельностью и открывают новые перспективы развития науки и технологий.
Как сообщает mkset.ru, в номинации «Науки о жизни» лауреатом награды стал доктор биологических наук Алексей Полилов за свои фундаментальные исследования в области миниатюризации животных и введение модельных объектов в науку, открывающих новые возможности в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте.
Премию в номинации «Физический мир» получил доктор химических наук Валентин Анаников, открывший явление динамического катализа и занимающийся исследованиями механизмов химических реакций, позволяющими создать универсальные каталитические системы, ускорять разработку и запуск нового поколения эффективных и экологичных химических технологий.
В номинации «Цифровая вселенная» премия досталась доктору физико-математических наук Евгению Тыртышникову. Он разработал новые матричные и тензорные методы моделирования и сжатия данных, которые позволяют решать сверхбольшие задачи высокой размерности. Эти разработки открывают широкие возможности для ускорения вычислений в области машинного обучения, естественных наук и других отраслях.
Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка, подчеркнул, что значение науки нельзя недооценивать. По его словам, любая страна и любая современная организация состоят из трех основных составляющих. Первая — это качественное исполнение уже существующих технологий. Вторая — их непрерывное усовершенствование и достижение совершенства. И третья — это видение будущего со стороны исследователей, которые непрерывно работают над переизобретением уже существующего. Греф отметил, что третья составляющая является самой важной: без нее нет будущего. По его словам, без науки невозможно существование современного образования.
На вторую научную премию Сбербанка образовательными, научно-исследовательскими организациями, технологическими компаниями и институтами развития были выдвинуты 92 соискателя.