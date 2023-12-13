Стали известны имена трех новых лауреатов Научной премии Сбербанка

Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка, подчеркнул, что значение науки нельзя недооценивать. По его словам, любая страна и любая современная организация состоят из трех основных составляющих. Первая — это качественное исполнение уже существующих технологий. Вторая — их непрерывное усовершенствование и достижение совершенства. И третья — это видение будущего со стороны исследователей, которые непрерывно работают над переизобретением уже существующего. Греф отметил, что третья составляющая является самой важной: без нее нет будущего. По его словам, без науки невозможно существование современного образования.