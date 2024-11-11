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Posted 11 ноября, 10:18

Published 11 ноября, 10:18

Modified 11 ноября, 10:20

Updated 11 ноября, 10:20

Гладков: Белгородская область — лидер по производству комбикорма в РФ

Гладков: Белгородская область — лидер по производству комбикорма в РФ

11 ноября 2024, 10:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
Вячеслав Гладков назвал Белгородскую область «мясной столицей России». В прошлом году она заняла первое место по производству комбикорма. Добиться этого удалось в том числе благодаря урожаю сои в регионе.

В 2024 году белгородские аграрии собрали более 530 тысяч тонн урожая сои. Именно соя является главной культурой в производстве комбикорма для животных.

Сейчас уже убрали больше 330 тысяч гектаров посева, а намолотили 530 тысяч тонн. В среднем урожай сои составил 16,2 ц/га.

Больше всего урожая собрали в Новооскольском округе — 20,1 ц/га. За ним идут Старооскольский округ и Краснояружский район с показателем 19,4 ц/га.

В прошлом году регион занял первое место в России по производству комбикорма, произведя 4 млн 759,4 тыс. тонн.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Соя#Аграрии#Урожай#Животноводство#Комбикорм#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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