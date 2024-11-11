Гладков: Белгородская область — лидер по производству комбикорма в РФ

Posted 11 ноября, 10:18
Published 11 ноября, 10:18
Modified 11 ноября, 10:20
Updated 11 ноября, 10:20
В 2024 году белгородские аграрии собрали более 530 тысяч тонн урожая сои. Именно соя является главной культурой в производстве комбикорма для животных.
Сейчас уже убрали больше 330 тысяч гектаров посева, а намолотили 530 тысяч тонн. В среднем урожай сои составил 16,2 ц/га.
Больше всего урожая собрали в Новооскольском округе — 20,1 ц/га. За ним идут Старооскольский округ и Краснояружский район с показателем 19,4 ц/га.
В прошлом году регион занял первое место в России по производству комбикорма, произведя 4 млн 759,4 тыс. тонн.