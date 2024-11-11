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Posted 11 ноября, 13:25

Published 11 ноября, 13:25

Modified 11 ноября, 13:27

Updated 11 ноября, 13:27

Развитие детей

Ещё три детсада Вейделевкого района присоединились к подготовке будущих врачей

11 ноября 2024, 13:25
Фото: Фонд «Поколение». Развитие детей
Сюжет
Новости Белгорода
Дошкольные учреждения посёлка Викторополь, сёл Малакеево и Николаевка получили игровое медицинское оборудование от фонда «Поколение» Андрея Скоча.

В 2021 году для решения проблемы нехватки медицинских кадров в Белгородской области запущен проект по созданию профильных классов в школах. Это позволяет мотивировать молодёжь поступать в медицинские вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родной город, например, семейными врачами.

В 2022 году стартовала программа ранней профориентации детей с оснащения детских садов Губкинского горокруга необходимым оборудованием. Её цель — помочь ребёнку в раннем возрасте определиться с будущей профессией, в частности, врача. Проект помогает не только познакомиться с различной специализацией медицинских работников, но и научить детей следить за своим здоровьем.

Реализовать программу при поддержке фонда «Поколение» уже удалось в шести муниципалитетах. Помимо Губкинского горокурга, это детские сады Вейделевского, Волоконовского, Красногвардейского, Ровеньского районов и Старооскольского горокруга.

В Вейделевском районе особое внимание уделяется профориентации юных жителей. В школе райцентра работает медицинский класс, где старшеклассники получают практические навыки.

Теперь и в Викторопольском детском саду есть собственный медицинский центр «Здоровейка». Благодаря фонду, подобными комплексами уже пользуются воспитанники пяти детских садов, а теперь такая возможность появилась ещё в трёх.

На средства фонда Андрея Скоча приобретено современное игровое оборудование: модели скелета человека, игровые наборы «Играем в доктора», «Глаз человека», «Сердце человека», игровые модули «Скорая помощь», ширмы для игры в больницу, модели гигиены полости рта и тематические бизиборды.

«Медицинское игровое оборудование сейчас очень актуально. Это повод окунуться в профессию с раннего детства. Приятно видеть радостные улыбающиеся лица наших детей, которые уже воспользовались моментом и попробовали в действии комплекс. Радостно, что они себя в нём чувствуют очень уютно и комфортно. Безусловно, это сыграет определённую роль в выборе будущей профессии», — отметила глава администрации Вейделевского района Анжелика Самойлова.
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центрМедицинский развивающий центр
Медицинский развивающий центр. Фото: Фонд «Поколение»
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