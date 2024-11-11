Ещё три детсада Вейделевкого района присоединились к подготовке будущих врачей

Posted 11 ноября, 13:25
Published 11 ноября, 13:25
Modified 11 ноября, 13:27
Updated 11 ноября, 13:27
В 2021 году для решения проблемы нехватки медицинских кадров в Белгородской области запущен проект по созданию профильных классов в школах. Это позволяет мотивировать молодёжь поступать в медицинские вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родной город, например, семейными врачами.
В 2022 году стартовала программа ранней профориентации детей с оснащения детских садов Губкинского горокруга необходимым оборудованием. Её цель — помочь ребёнку в раннем возрасте определиться с будущей профессией, в частности, врача. Проект помогает не только познакомиться с различной специализацией медицинских работников, но и научить детей следить за своим здоровьем.
Реализовать программу при поддержке фонда «Поколение» уже удалось в шести муниципалитетах. Помимо Губкинского горокурга, это детские сады Вейделевского, Волоконовского, Красногвардейского, Ровеньского районов и Старооскольского горокруга.
В Вейделевском районе особое внимание уделяется профориентации юных жителей. В школе райцентра работает медицинский класс, где старшеклассники получают практические навыки.
Теперь и в Викторопольском детском саду есть собственный медицинский центр «Здоровейка». Благодаря фонду, подобными комплексами уже пользуются воспитанники пяти детских садов, а теперь такая возможность появилась ещё в трёх.
На средства фонда Андрея Скоча приобретено современное игровое оборудование: модели скелета человека, игровые наборы «Играем в доктора», «Глаз человека», «Сердце человека», игровые модули «Скорая помощь», ширмы для игры в больницу, модели гигиены полости рта и тематические бизиборды.
«Медицинское игровое оборудование сейчас очень актуально. Это повод окунуться в профессию с раннего детства. Приятно видеть радостные улыбающиеся лица наших детей, которые уже воспользовались моментом и попробовали в действии комплекс. Радостно, что они себя в нём чувствуют очень уютно и комфортно. Безусловно, это сыграет определённую роль в выборе будущей профессии», — отметила глава администрации Вейделевского района Анжелика Самойлова.