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Posted 6 ноября, 09:02

Published 6 ноября, 09:02

Modified 6 ноября, 09:04

Updated 6 ноября, 09:04

На ОЭМК установлен производственный рекорд по разливке стали

На ОЭМК установлен производственный рекорд по разливке стали

6 ноября 2024, 09:02
На Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова установлен производственный рекорд. В октябре на машине непрерывного литья заготовок электросталеплавильного цеха разлили более 121 тыс. тонн стали. Такие объёмы месячного производства достигнуты впервые с момента пуска в 2005 году.

Предыдущий производственный максимум составлял 118 тыс. тонн и был установлен в 2023 году. Высокого результата удалось добиться за счёт увеличения количества плавок до 20 в одну серию, то есть без переподготовки МНЛЗ. Ранее максимальная цифра составляла не более 17 плавок.

Достигнутый показатель — результат совместной работы специалистов цеха и технической дирекции ОЭМК, которые подобрали и установили более износостойкие и качественные огнеупорные изделия металлопроводки, увеличили стойкость промковша, изменив конфигурацию торкретированного слоя, и уменьшили его износ, скорректировав технологический процесс.

«Это не предельный результат на МНЛЗ-6. Мы также продолжаем работать над увеличением серийности на четырёх других машинах непрерывного литья заготовок, — прокомментировал заместитель начальника ЭСПЦ по разливке Алексей Бугаев. — Чем она выше, тем ниже себестоимость товарной продукции».
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#Алёна Мальцева#Производство#Сталь
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