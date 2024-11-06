На ОЭМК установлен производственный рекорд по разливке стали

Posted 6 ноября, 09:02
Published 6 ноября, 09:02
Modified 6 ноября, 09:04
Updated 6 ноября, 09:04
Предыдущий производственный максимум составлял 118 тыс. тонн и был установлен в 2023 году. Высокого результата удалось добиться за счёт увеличения количества плавок до 20 в одну серию, то есть без переподготовки МНЛЗ. Ранее максимальная цифра составляла не более 17 плавок.
Достигнутый показатель — результат совместной работы специалистов цеха и технической дирекции ОЭМК, которые подобрали и установили более износостойкие и качественные огнеупорные изделия металлопроводки, увеличили стойкость промковша, изменив конфигурацию торкретированного слоя, и уменьшили его износ, скорректировав технологический процесс.
«Это не предельный результат на МНЛЗ-6. Мы также продолжаем работать над увеличением серийности на четырёх других машинах непрерывного литья заготовок, — прокомментировал заместитель начальника ЭСПЦ по разливке Алексей Бугаев. — Чем она выше, тем ниже себестоимость товарной продукции».