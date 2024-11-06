На ОЭМК установлен производственный рекорд по разливке стали

Предыдущий производственный максимум составлял 118 тыс. тонн и был установлен в 2023 году. Высокого результата удалось добиться за счёт увеличения количества плавок до 20 в одну серию, то есть без переподготовки МНЛЗ. Ранее максимальная цифра составляла не более 17 плавок.