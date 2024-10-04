Электросталеплавильный цех ОЭМК отмечает 40-летие

Posted 4 октября, 12:50
Published 4 октября, 12:50
Modified 4 октября, 12:52
Updated 4 октября, 12:52
4 октября 1984 года здесь была проведена первая промышленная плавка. В 1986 году оскольские металлурги впервые выплавили один миллион тонн стали в год. А спустя два года ЭСПЦ вышел на проектную мощность — 1,45 млн тонн.
Электросталеплавильный цех ОЭМК — крупнейший в Европе, его территория 960 тысяч кв. м. Достигнутая производительность ЭСПЦ — более 3,5 млн тонн. За 40 лет коллективом выплавлено свыше 97 млн тонн стали. Этого количества достаточно, чтобы проложить железную дорогу, способную 19 раз опоясать Землю по экватору.
Цех производит сталь из прямовосстановленного железа в электропечах. Это самый экологичный способ выплавки стали в мире. А сам металл ОЭМК практически не содержит вредных примесей и остаточных элементов. ЭСПЦ может выпускать более 2000 марок стали.
В арсенале оскольских металлургов — пять машин непрерывного литья заготовок, три установки циркуляционного вакуумирования стали и три агрегата комплексной обработки стали.
Продукция ОЭМК востребована ведущими предприятиями автомобильной, машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленности. Из проката ОЭМК изготавливают детали автомобилей, подшипники, рельсы, трубы, якорные цепи, мелющие шары, пружины для железнодорожных вагонов, метизы различного назначения, в том числе высокопрочный крепеж для зданий и мостов, среди которых Крымский мост, Москва-Сити, олимпийский стадион «Фишт».
В ЭСПЦ трудятся около 1400 специалистов разных профессий: сталевары сталеплавильной печи и внепечной обработки, подручные сталевара, термисты прокатных труб, операторы машины непрерывного литья заготовок, электрогазосварщики, электромонтёры, машинисты крана и многие другие. В цехе гордятся своими династиями Шицовых, Труфановых, Зинковских, Ившиных, Кудриных. К 40-летию ЭСПЦ государственными, ведомственными, городскими, корпоративными и профсоюзными наградами было отмечено 165 сотрудников цеха.