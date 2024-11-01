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Posted 1 ноября, 17:09

Published 1 ноября, 17:09

Modified 1 ноября, 17:11

Updated 1 ноября, 17:11

Украинские беспилотника атаковали Белгород и район

Украинские беспилотника атаковали Белгород и район

1 ноября 2024, 17:09
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новости Белгорода
Вечером 1 ноября в областном центре сработала система ПВО. Было сбито несколько украинских беспилотников. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

Около 17:40 жители Белгорода и района услышали громкие звуки. Читатели Бел.Ру сообщали, что слышали выход ракет и через некоторое время — взрывы. Позже выяснилось, что система противовоздушной обороны поразила несколько украинских беспилотников. Были последствия и на земле.

В самом областном центре повреждения получили крыша жилого дома и линия электропередачи. В Белгородском районе в посёлке Майский во дворе частного дома загорелась сухая трава, пожарные огонь потушили.

Оперативные службы работают на местах происшествий, информацию о последствиях будут уточнять.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#СВО#БПЛА
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