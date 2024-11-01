Украинские беспилотника атаковали Белгород и район

Около 17:40 жители Белгорода и района услышали громкие звуки. Читатели Бел.Ру сообщали, что слышали выход ракет и через некоторое время — взрывы. Позже выяснилось, что система противовоздушной обороны поразила несколько украинских беспилотников. Были последствия и на земле.