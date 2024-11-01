Украинские беспилотника атаковали Белгород и район

Posted 1 ноября, 17:09
Published 1 ноября, 17:09
Modified 1 ноября, 17:11
Updated 1 ноября, 17:11
Около 17:40 жители Белгорода и района услышали громкие звуки. Читатели Бел.Ру сообщали, что слышали выход ракет и через некоторое время — взрывы. Позже выяснилось, что система противовоздушной обороны поразила несколько украинских беспилотников. Были последствия и на земле.
В самом областном центре повреждения получили крыша жилого дома и линия электропередачи. В Белгородском районе в посёлке Майский во дворе частного дома загорелась сухая трава, пожарные огонь потушили.
Оперативные службы работают на местах происшествий, информацию о последствиях будут уточнять.