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Posted 31 октября, 17:17

Published 31 октября, 17:17

Modified 31 октября, 17:19

Updated 31 октября, 17:19

Стало известно, кто обманул БелЮИ в Белгороде на 215 млн рублей

Стало известно, кто обманул БелЮИ в Белгороде на 215 млн рублей

31 октября 2024, 17:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Деньги
Подмосковная компания похитила у белгородского института больше 200 млн рублей. Эти средства им выдали в качестве аванса за строительство стрелкового полигона и ремонта учебного учреждения и общежития. Подробности сообщили журналисты «Площади».

В Белгородской области планировали построить стрелковый полигон для юридического института МВД имени Путилина, поэтому начали искать исполнителя, которым стала подмосковная компания «Хатман групп», зарегистрированная в Химках.

Компания получила аванс в размере 215 млн рублей, но исполнять обязательства по контракту не стала. Всего контракт заключили на сумму в 451,2 млн рублей ещё в прошлом году. Расторгнуть его пришлось из-за нарушения сроков.

Двух фигурантов уже задержали — Анну Хиле и Геворга Басенцян. Однако на компанию в институте подали ещё один иск на сумму 310,4 млн рублей. Это заявление касается уже ремонта учебного учреждения и общежития.

Оказалось, что это не первые случаи обмана: вопросы возникли и на другие закупки на сумму в 1,5 млрд рублей в других регионах страны. «Пострадали» от их рук и в Воронежской области при строительстве детской поликлиники.

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#Александра Склярова#Деньги#Белгородская область#Строительство#Полигон#Хищение#Белгород#Бюджетные деньги
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