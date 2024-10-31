Стало известно, кто обманул БелЮИ в Белгороде на 215 млн рублей

Posted 31 октября, 17:17
Published 31 октября, 17:17
Modified 31 октября, 17:19
Updated 31 октября, 17:19
В Белгородской области планировали построить стрелковый полигон для юридического института МВД имени Путилина, поэтому начали искать исполнителя, которым стала подмосковная компания «Хатман групп», зарегистрированная в Химках.
Компания получила аванс в размере 215 млн рублей, но исполнять обязательства по контракту не стала. Всего контракт заключили на сумму в 451,2 млн рублей ещё в прошлом году. Расторгнуть его пришлось из-за нарушения сроков.
Двух фигурантов уже задержали — Анну Хиле и Геворга Басенцян. Однако на компанию в институте подали ещё один иск на сумму 310,4 млн рублей. Это заявление касается уже ремонта учебного учреждения и общежития.
Оказалось, что это не первые случаи обмана: вопросы возникли и на другие закупки на сумму в 1,5 млрд рублей в других регионах страны. «Пострадали» от их рук и в Воронежской области при строительстве детской поликлиники.