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Posted Вчера, 12:10

Published Вчера, 12:10

Modified Вчера, 12:12

Updated Вчера, 12:12

Суд

Председателя правления кооператива в Белгороде признали виновной в хищении 290 млн

14 февраля 2024, 12:10
Фото: 1MI
Суд

Девять лет колонии назначили председателю правления кооператива в Белгороде

Жительница Белгорода обманула более 300 жителей области и Воронежа на сумму свыше 290 млн рублей. Часть денег она пыталась легализовать, чтобы скрыть их преступное появление. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

По информации прокуратуры, председатель правления потребительского общества социально-экономической взаимопомощи, действуя с сообщниками, похитила у жителей региона и Воронежа свыше 290 млн рублей. Деньги украдены у более чем 300 человек.

Все пострадавшие передали средства под высокие проценты. Взамен они ожидали получить щедрое вознаграждение.

Сообщается также, что председатель правления кооператива совершила некие финансовые операции с суммой более 19 млн рублей, чтобы скрыть преступное появление денег.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления»).

Свердловский районный суд Белгорода признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ей также назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу. На это время белгородку заключили под стражу.

Уточняется, что в отношении сообщников — неустановленных лиц — материалы выделили в отдельное производство.

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