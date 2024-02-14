Председателя правления кооператива в Белгороде признали виновной в хищении 290 млн

Posted Вчера, 12:10
Published Вчера, 12:10
Modified Вчера, 12:12
Updated Вчера, 12:12
По информации прокуратуры, председатель правления потребительского общества социально-экономической взаимопомощи, действуя с сообщниками, похитила у жителей региона и Воронежа свыше 290 млн рублей. Деньги украдены у более чем 300 человек.
Все пострадавшие передали средства под высокие проценты. Взамен они ожидали получить щедрое вознаграждение.
Сообщается также, что председатель правления кооператива совершила некие финансовые операции с суммой более 19 млн рублей, чтобы скрыть преступное появление денег.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления»).
Свердловский районный суд Белгорода признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Ей также назначили штраф в размере 500 тыс. рублей.
Приговор ещё не вступил в законную силу. На это время белгородку заключили под стражу.
Уточняется, что в отношении сообщников — неустановленных лиц — материалы выделили в отдельное производство.