Чиновники под Белгородом заплатили подрядчику за благоустройство, которого не было

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Осенью 2023 года администрация Яковлевского городского округа заказала у коммерческой организации работы по благоустройству и озеленению центральной площади одного из сельских поселений. Подрядчик предоставил акты выполненных работ, и администрация заплатила за них 292 тысячи рублей.
Однако проверка показала, что работы фактически не были выполнены. В связи с этим прокурор направил в следственные органы постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителя коммерческой организации и дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в отношении сотрудников управления социального строительства администрации округа.
В результате Яковлевский межрайонный следственный отдел СК России по Белгородской области возбудил уголовное дело против директора подрядной организации. Проверка в отношении сотрудников администрации продолжается, её результаты находятся на контроле прокурора района.
Напомним, губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о порядке наказания чиновников за коррупцию.