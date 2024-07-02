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Updated Сегодня, 10:02

В Белгородской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств

Чиновники под Белгородом заплатили подрядчику за благоустройство, которого не было

2 июля 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств

Сотрудники администрации Яковлевского горокруга заплатили подрядчику 292 тысячи рублей за работы по благоустройству территории одного из сельских поселений. Но в ходе проверки оказалось, что работы не были выполнены. Возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в прокуратуре Белгородской области.

Осенью 2023 года администрация Яковлевского городского округа заказала у коммерческой организации работы по благоустройству и озеленению центральной площади одного из сельских поселений. Подрядчик предоставил акты выполненных работ, и администрация заплатила за них 292 тысячи рублей.

Однако проверка показала, что работы фактически не были выполнены. В связи с этим прокурор направил в следственные органы постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителя коммерческой организации и дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в отношении сотрудников управления социального строительства администрации округа.

В результате Яковлевский межрайонный следственный отдел СК России по Белгородской области возбудил уголовное дело против директора подрядной организации. Проверка в отношении сотрудников администрации продолжается, её результаты находятся на контроле прокурора района.

Напомним, губернатор Вячеслав Гладков подписал постановление о порядке наказания чиновников за коррупцию.

В Белгородской области определили порядок наказания чиновников за коррупцию
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