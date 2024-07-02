Чиновники под Белгородом заплатили подрядчику за благоустройство, которого не было

Однако проверка показала, что работы фактически не были выполнены. В связи с этим прокурор направил в следственные органы постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителя коммерческой организации и дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в отношении сотрудников управления социального строительства администрации округа.