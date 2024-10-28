Ветеранов СВО Белгородской области будут обучать предпринимательству

Posted 28 октября, 15:17
Published 28 октября, 15:17
Modified 28 октября, 15:19
Updated 28 октября, 15:19
Ветераны специальной военной операции могут обучиться предпринимательству в Белгородской области, рассказал на оперативном совещании правительства губернатор Вячеслав Гладков. Проект реализуют минэкономики и центр «Мой бизнес» по инициативе главы регионального правительства.
Программа рассчитана на бывших участников СВО, которые хотят заниматься предпринимательской деятельностью. Первыми участниками проекта «Время своих героев» стали 24 ветерана СВО, пять семейных пар и пять жён участников спецоперации.
Один обучающийся предложил идею постройки туристического острова в Старом Осколе. Но реализовать это невозможно.
«При этом возникают вопросы, связанные со строительством моста и проведением коммуникаций. Водные ресурсы являются федеральным объектом, и участникам необходимо рассказывать все аспекты, касающиеся проблематичных моментов. Важно избежать ситуации, когда у человека, которому мы стремимся помочь, возникнут завышенные ожидания», — отметил Гладков.
Большая часть участников уже определилась с идеей бизнеса. Чаще всего это пищевая продукция, корма для животных, сувениры, строительство.