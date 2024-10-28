Вещи к зиме и весточки из дома: какую гумпомощь белгородцы отправили в зону СВО?

Белгородская область в очередной раз поддержала участников специальной военной операции. На этот раз военным отправили запрашиваемые ими вещи: бензопилы, генераторы, газовые баллоны для разогрева еды, обогреватели и другое оборудование. Не обошлось и без снаряжения, включая спальные мешки.