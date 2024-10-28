bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 06:19

Published 28 октября, 06:19

Modified 28 октября, 06:21

Updated 28 октября, 06:21

Белгородская область прислала участникам СВО вещи и оборудование к зиме

Вещи к зиме и весточки из дома: какую гумпомощь белгородцы отправили в зону СВО?

28 октября 2024, 06:19
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская область прислала участникам СВО вещи и оборудование к зиме

Сюжет
СВО
Белгородская область отправила в зону СВО новую партию гуманитарной помощи. В их числе оказались письма, оборудование и необходимое снаряжение. Подробности сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгородская область в очередной раз поддержала участников специальной военной операции. На этот раз военным отправили запрашиваемые ими вещи: бензопилы, генераторы, газовые баллоны для разогрева еды, обогреватели и другое оборудование. Не обошлось и без снаряжения, включая спальные мешки.

«Понимаем, что впереди зима и всё это пригодится. Конечно же, в посылках — письма и весточки из дома», — добавил глава региона Вячеслав Гладков.

За всё время регион отправил российским военнослужащим более 6,5 тонн груза гуманитарной помощи. Такую работу обещают продолжать и в дальнейшем.

Напомним, что весной текущего года белгородцы заметили на свалке большое количество еды и других вещей, предназначенных для отправления военным. Тогда этой историей заинтересовались журналисты и правоохранительные органы.

Чем закончилась история о найденной в мусоре гумпомощи для военных под Белгородом?
Узнать подробнее
Читайте также:
Стендап-комик Алексей Щербаков отправил партию гумпомощи курянам«Сидит, плачет»: центру гумпомощи в Курске «подбросили» 80-летнюю бабушкуВладимир Якушев сообщил о поставке гумпомощи для жителей курского приграничья
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Участник СВО#Гумпомощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика