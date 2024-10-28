Вещи к зиме и весточки из дома: какую гумпомощь белгородцы отправили в зону СВО?

Posted 28 октября, 06:19
Published 28 октября, 06:19
Modified 28 октября, 06:21
Updated 28 октября, 06:21
Белгородская область в очередной раз поддержала участников специальной военной операции. На этот раз военным отправили запрашиваемые ими вещи: бензопилы, генераторы, газовые баллоны для разогрева еды, обогреватели и другое оборудование. Не обошлось и без снаряжения, включая спальные мешки.
«Понимаем, что впереди зима и всё это пригодится. Конечно же, в посылках — письма и весточки из дома», — добавил глава региона Вячеслав Гладков.
За всё время регион отправил российским военнослужащим более 6,5 тонн груза гуманитарной помощи. Такую работу обещают продолжать и в дальнейшем.
Напомним, что весной текущего года белгородцы заметили на свалке большое количество еды и других вещей, предназначенных для отправления военным. Тогда этой историей заинтересовались журналисты и правоохранительные органы.