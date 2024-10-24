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Posted 24 октября, 11:49

Published 24 октября, 11:49

Modified 24 октября, 11:51

Updated 24 октября, 11:51

В Белгородской области нашли пять фальшивых стодолларовых купюр

В Белгородской области нашли пять фальшивых стодолларовых купюр

24 октября 2024, 11:49
Фото: freepik.com
В третьем квартале в Белгородской области выявили пять ненастоящих купюр номиналом 100 долларов США. Ещё одну фальшивую банкноту иностранного государства нашли ранее. В прошлом году была обнаружена только одна фальшивая банкнота. Но в целом количество подделок снизилось, рассказали в Банке России.

С начала года было обнаружено 29 фальшивых российских банкнот. Из них пять — в третьем квартале. Из общего числа фальшивок две были номиналом 1000 рублей, пять — 5000 рублей и одна — 2000 рублей.

За аналогичный период прошлого года было выявлено вдвое больше подделок — десять штук. А за девять месяцев 2023 года обнаружили 43 фальшивые банкноты.

Уменьшается число фальшивых купюр не только благодаря развитию системы защиты банкнот, считает Максим Толбатов, руководитель отдела информатизации отделения Банка России в Белгороде. Белгородцы в целом становятся более финансово грамотными и знают, как определить подлинность купюр.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Финансовая грамотность#Фальшивые купюры
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