В Белгородской области нашли пять фальшивых стодолларовых купюр

Posted 24 октября, 11:49
Published 24 октября, 11:49
Modified 24 октября, 11:51
Updated 24 октября, 11:51
С начала года было обнаружено 29 фальшивых российских банкнот. Из них пять — в третьем квартале. Из общего числа фальшивок две были номиналом 1000 рублей, пять — 5000 рублей и одна — 2000 рублей.
За аналогичный период прошлого года было выявлено вдвое больше подделок — десять штук. А за девять месяцев 2023 года обнаружили 43 фальшивые банкноты.
Уменьшается число фальшивых купюр не только благодаря развитию системы защиты банкнот, считает Максим Толбатов, руководитель отдела информатизации отделения Банка России в Белгороде. Белгородцы в целом становятся более финансово грамотными и знают, как определить подлинность купюр.