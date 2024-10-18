В тройном ДТП с двумя «Ладами» и Chevrolet в Белгородской области погибли люди

В Чернянском районе около 20:40 на дороге Короча — Чернянка — Красное Lada Samara выехала на встречку и столкнулась сначала с Lada Granta, а затем — с Chevrolet Lacetti. 27-летний водитель первого авто и его 45-летний пассажир скончались от полученных травм на месте. Пострадал и 45-летний автомобилист, бывший за рулём Lada Granta.