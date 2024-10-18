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Posted 18 октября, 09:40

Published 18 октября, 09:40

Modified 18 октября, 09:42

Updated 18 октября, 09:42

В двух из трёх аварий накануне пострадали пешеходы

В тройном ДТП с двумя «Ладами» и Chevrolet в Белгородской области погибли люди

18 октября 2024, 09:40
Фото: 1MI
В двух из трёх аварий накануне пострадали пешеходы

Три ДТП с пострадавшими произошло за вечер четверга в Белгородской области

Сюжет
ДТП
Вечером четверга в Белгородской области произошло сразу три серьёзных аварии. В двух из них сбили пешеходов, одной из которых стала 7-летняя девочка. Третья авария оказалось смертельной — погибли два человека, сообщает региональное управление МВД.

Сразу несколько серьёзных ДТП произошло в Белгородской области в четверг, 17 октября. Одно из них оказалось смертельным.

В Чернянском районе около 20:40 на дороге Короча — Чернянка — Красное Lada Samara выехала на встречку и столкнулась сначала с Lada Granta, а затем — с Chevrolet Lacetti. 27-летний водитель первого авто и его 45-летний пассажир скончались от полученных травм на месте. Пострадал и 45-летний автомобилист, бывший за рулём Lada Granta.

Вечером в Белгороде почти одновременно произошли две похожие аварии. Первая случилась около 17:45 на улице Некрасова. 52-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил 7-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок пострадал.

Вторая произошла через десять минут на улице Макаренко: 24-летний водитель Lada Priora сбил 67-летнюю женщину. Она тоже шла по нерегулируемому переходу и получила травмы.

В Белгороде в ДТП с участием автобуса пострадали три женщины
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