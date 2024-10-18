В тройном ДТП с двумя «Ладами» и Chevrolet в Белгородской области погибли люди

Posted 18 октября, 09:40
Published 18 октября, 09:40
Modified 18 октября, 09:42
Updated 18 октября, 09:42
Сразу несколько серьёзных ДТП произошло в Белгородской области в четверг, 17 октября. Одно из них оказалось смертельным.
В Чернянском районе около 20:40 на дороге Короча — Чернянка — Красное Lada Samara выехала на встречку и столкнулась сначала с Lada Granta, а затем — с Chevrolet Lacetti. 27-летний водитель первого авто и его 45-летний пассажир скончались от полученных травм на месте. Пострадал и 45-летний автомобилист, бывший за рулём Lada Granta.
Вечером в Белгороде почти одновременно произошли две похожие аварии. Первая случилась около 17:45 на улице Некрасова. 52-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил 7-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок пострадал.
Вторая произошла через десять минут на улице Макаренко: 24-летний водитель Lada Priora сбил 67-летнюю женщину. Она тоже шла по нерегулируемому переходу и получила травмы.