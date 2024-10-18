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Posted 18 октября, 14:00

Published 18 октября, 14:00

Modified 18 октября, 14:02

Updated 18 октября, 14:02

Лебединский ГОК произвел 850-миллионную тонну концентрата

Лебединский ГОК произвел 850-миллионную тонну концентрата

18 октября 2024, 14:00
Фото: Руслан Шамуков
На обогатительной фабрике Лебединского ГОКа «Металлоинвеста» произведена 850-миллионная тонна железорудного концентрата — базового продукта для производства доменных окатышей и окатышей под металлизацию.
«Лебединский концентрат — это мировой знак качества и визитная карточка комбината, — прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Первая тонна этого сырья была произведена на ЛГОКе в 1972 году. На тот момент эта была передовая технология. Мы ценим и уважаем большой труд, который был вложен несколькими поколениями обогатителей в её освоение, налаживание стабильного производства. Не менее значим вклад горняков, автомобилистов и железнодорожников, обеспечивающих все эти годы фабрику рудой. Ваше трудолюбие, мастерство, преданность профессии — наш ориентир, которому мы следуем на нашем пути к новым достижениям».

Лебединский ГОК производит более 20 млн тонн концентрата с содержанием железа до 69,5% ежегодно.

В этом году на комбинате приступили к строительству корпуса флотационного обогащения концентрата. Данная технология позволяет наиболее эффективно извлекать железо из руды, при этом повышая его содержание в концентрате.

По окончании проекта комбинат сможет производить до 10 млн тонн концентрата с содержанием железа более 71% и низким содержанием оксида кремния — до 1,23%.

Железорудный концентрат с подобными характеристиками практически не имеет аналогов у отечественных и зарубежных производителей. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию — 3-й квартал 2026 года. Объем инвестиций Металлоинвеста в проект составит более 6 млрд рублей.

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#Алёна Мальцева#Производство#Лгок
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