Лебединский ГОК произвел 850-миллионную тонну концентрата

Posted 18 октября, 14:00
Published 18 октября, 14:00
Modified 18 октября, 14:02
Updated 18 октября, 14:02
«Лебединский концентрат — это мировой знак качества и визитная карточка комбината, — прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков. — Первая тонна этого сырья была произведена на ЛГОКе в 1972 году. На тот момент эта была передовая технология. Мы ценим и уважаем большой труд, который был вложен несколькими поколениями обогатителей в её освоение, налаживание стабильного производства. Не менее значим вклад горняков, автомобилистов и железнодорожников, обеспечивающих все эти годы фабрику рудой. Ваше трудолюбие, мастерство, преданность профессии — наш ориентир, которому мы следуем на нашем пути к новым достижениям».
Лебединский ГОК производит более 20 млн тонн концентрата с содержанием железа до 69,5% ежегодно.
В этом году на комбинате приступили к строительству корпуса флотационного обогащения концентрата. Данная технология позволяет наиболее эффективно извлекать железо из руды, при этом повышая его содержание в концентрате.
По окончании проекта комбинат сможет производить до 10 млн тонн концентрата с содержанием железа более 71% и низким содержанием оксида кремния — до 1,23%.
Железорудный концентрат с подобными характеристиками практически не имеет аналогов у отечественных и зарубежных производителей. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию — 3-й квартал 2026 года. Объем инвестиций Металлоинвеста в проект составит более 6 млрд рублей.