Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри

Posted 17 октября, 11:31
Published 17 октября, 11:31
Modified 17 октября, 11:33
Updated 17 октября, 11:33
17 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри. Предлагается запретить навязывать идеи об отказе от деторождения в СМИ, рекламе, кино, Сети.
В противном случае нарушителям могут грозить серьёзные штрафы. Для физлиц речь идёт о сумме до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — до 800 тысяч, для юрлиц — до 5 млн рублей.
Законопроект поддержали 388 депутатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что речь идёт именно о запрете пропаганды идей чайлдфри.
«Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей. Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребёнка», — добавил Володин.
Об инициативе запретить пропаганду идей чайлдфри активно заговорили ещё в сентябре. Что же касается белгородцев, то, согласно результатам одного из опросов, запрет поддерживал каждый третий житель столицы региона.