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Posted 17 октября, 11:31

Published 17 октября, 11:31

Modified 17 октября, 11:33

Updated 17 октября, 11:33

Законопроект поддержали 388 депутатов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри

17 октября 2024, 11:31
Фото: 1MI
Законопроект поддержали 388 депутатов
Сюжет
Госдума
Его поддержали 388 депутатов. Предлагается запретить пропаганду идей отказа от деторождения в СМИ, кино, рекламе, интернете. Нарушение может обернуться серьёзным штрафом.

17 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри. Предлагается запретить навязывать идеи об отказе от деторождения в СМИ, рекламе, кино, Сети.

В противном случае нарушителям могут грозить серьёзные штрафы. Для физлиц речь идёт о сумме до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — до 800 тысяч, для юрлиц — до 5 млн рублей.

Законопроект поддержали 388 депутатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин добавил, что речь идёт именно о запрете пропаганды идей чайлдфри.

«Решение, рожать детей или нет, принимать женщине. С кем она хочет посоветоваться об этом — опять решать ей. Но не должно быть пропаганды, оказывающей давление на женщину при принятии ею решения о рождении ребёнка», — добавил Володин.

Об инициативе запретить пропаганду идей чайлдфри активно заговорили ещё в сентябре. Что же касается белгородцев, то, согласно результатам одного из опросов, запрет поддерживал каждый третий житель столицы региона.

Что такое чайлдфри и почему его пропаганду хотят запретить в РФ?
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#Инна Рогова#Общество#Госдума#Запрет#Законопроект#Россия#Чайлдфри#Вячеслав володин#Пропаганда
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