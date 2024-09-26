Что такое чайлдфри и почему его пропаганду хотят запретить в РФ?

Почему в России не все в курсе, что такое чайлдфри? Клинический психолог, психотерапевт, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги (ОППЛ) Марк Краснощёков считает, что дело в том числе в том, что в российской культуре и истории изначально заложен принцип создания семьи. Да и в целом сама идеология чайлдфри не так уж популярна среди жителей страны.