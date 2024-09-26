Что такое чайлдфри и почему его пропаганду хотят запретить в РФ?

Posted 26 сентября, 09:24
Published 26 сентября, 09:24
Modified 26 сентября, 09:26
Updated 26 сентября, 09:26
В России хотят запретить пропаганду чайлдфри. Что это вообще такое? Как оказалось, в курсе далеко не все, о чём свидетельствует популярность запроса в интернете в последние дни «что такое чайлдфри».
Чайлдфри — это добровольный и сознательный отказ от рождения детей. Как уточняет президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенков, чайлдфри нужно отличать от чайлдхейта, так как в первом не идёт речь о детоненавистниках. Отказ от детей последователи движения чайлдфри могут объяснить нежеланием испытывать дискомфорт в связи с рождением детей или другими причинами.
Почему в России не все в курсе, что такое чайлдфри? Клинический психолог, психотерапевт, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги (ОППЛ) Марк Краснощёков считает, что дело в том числе в том, что в российской культуре и истории изначально заложен принцип создания семьи. Да и в целом сама идеология чайлдфри не так уж популярна среди жителей страны.
Так почему же тогда движение считают опасным и хотят запретить его пропаганду? Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил это так: «Дружная и большая семья — основа сильного государства». Можно сделать вывод, что речь идёт о решении прежде всего демографических проблем.
Однако не все согласны, что с демографией в России всё настолько плохо, чтобы вводить какие-либо дополнительные ограничительные меры. Демограф Алексей Ракша заявил следующее: «Рождаемость у нас практически не падает. Она в последние годы держится на одном уровне в 144–145 детей на 100 женщин. Рождаемость в 2022, 2023 и 2024 годах очень близка, почти одна и та же».
Так зачем же тогда бороться с движением чайлдфри? Кандидат психологических наук, доцент ГУУ Светлана Гришаева считает, что в будущем ограничения могут дать положительный результат. Дело в том, что любые новые идеи и движения быстрее всего подхватывает молодёжь. А в случае запрета будет выше шанс, что дети и подростки не будут очарованы установкой на бездетность.
Впрочем, и здесь есть нюанс. Молодёжь может разделять идеи чайлдфри, но уже в сознательном возрасте может передумать и решить завести детей.
Демограф Алексей Ракша считает, что для стимулирования рождаемости в стране на первый план нужно выносить всё же финансовые вопросы. Например, чтобы молодым родителям действительно хватало денег на улучшение жилищных условий.
Также до сих пор непонятно, как вообще будут оценивать степень пропаганды чайлдфри в Сети, СМИ, кино и рекламе. Например, будет ли считаться пропагандой показ в фильме семьи без детей?
Однако одно можно сказать точно: вряд ли новые запреты помогут кардинально решить демографические проблемы.
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