Названы сроки начала эры открытого банкинга

Posted 16 октября, 13:27
Published 16 октября, 13:27
Modified 16 октября, 13:27
Updated 16 октября, 13:27
Технология Открытых API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы), предполагает использование современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными. Она позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтех-сервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса.
Пока технология тестируется на сотрудниках обоих банков, после этого такая возможность в рамках тестирования будет предложена клиентам-физическим лицам. В рамках пилота ВТБ и Альфа-банк выстроили архитектуру системы хранения и передачи данных так, чтобы обеспечить 100% защиту данных при обмене информацией.
«По данным наших исследований, картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт. Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо „скачков“ по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном», — заявил Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ.