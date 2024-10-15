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Posted 15 октября, 11:49

Published 15 октября, 11:49

Modified 15 октября, 11:51

Updated 15 октября, 11:51

Энергетики «Россети Центр» готовы к ликвидации природных катастроф

Энергетики «Россети Центр» готовы к ликвидации природных катастроф

15 октября 2024, 11:49
Сюжет
Приграничье
Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский оценил результативность межведомственных противоаварийных учений по оперативному устранению нарушений<br/> энергоснабжения в условиях неблагоприятных погодных явлений, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Во всех филиалах группы компаний «Россети Центр» прошли масштабные тренировки с участием подразделений МЧС России, региональных штабов, представителей администраций, органов местного самоуправления и других профильных служб. В мероприятиях приняли участие 1962 энергетика в составе 517 бригад и 770 единиц спецтехники.

В Белгородэнерго в тренировке были задействованы бригады 10 районов электрических сетей, службы линий и службы подстанций. По сценарию в Белгородской области начались массовые отключения электроэнергии из-за налипания мокрого снега на провода. Задачей энергетиков стало оперативное устранение последствий неблагоприятных погодных явлений и возобновление подачи электроэнергии в дома и на объекты жизнеобеспечения.

Благодаря слаженным действиям всех участников учений электроснабжение потребителей в условных зонах происшествий, в том числе, в Белгородской области, было восстановлено в кратчайшие сроки. Проведенные мероприятия в очередной раз подтвердили высокий уровень готовности специалистов компании к оперативному реагированию и работе в условиях непогоды.

«Межведомственные учения позволяют на практике отработать взаимодействие при ликвидации последствий природных аномалий, проверить готовность сил и средств для скорейшей ликвидации возникающих технологических инцидентов, последствий нарушений энергоснабжения», — отметил Игорь Маковский.

Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»

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