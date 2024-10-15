Энергетики «Россети Центр» готовы к ликвидации природных катастроф

Posted 15 октября, 11:49
Published 15 октября, 11:49
Modified 15 октября, 11:51
Updated 15 октября, 11:51
Во всех филиалах группы компаний «Россети Центр» прошли масштабные тренировки с участием подразделений МЧС России, региональных штабов, представителей администраций, органов местного самоуправления и других профильных служб. В мероприятиях приняли участие 1962 энергетика в составе 517 бригад и 770 единиц спецтехники.
В Белгородэнерго в тренировке были задействованы бригады 10 районов электрических сетей, службы линий и службы подстанций. По сценарию в Белгородской области начались массовые отключения электроэнергии из-за налипания мокрого снега на провода. Задачей энергетиков стало оперативное устранение последствий неблагоприятных погодных явлений и возобновление подачи электроэнергии в дома и на объекты жизнеобеспечения.
Благодаря слаженным действиям всех участников учений электроснабжение потребителей в условных зонах происшествий, в том числе, в Белгородской области, было восстановлено в кратчайшие сроки. Проведенные мероприятия в очередной раз подтвердили высокий уровень готовности специалистов компании к оперативному реагированию и работе в условиях непогоды.
«Межведомственные учения позволяют на практике отработать взаимодействие при ликвидации последствий природных аномалий, проверить готовность сил и средств для скорейшей ликвидации возникающих технологических инцидентов, последствий нарушений энергоснабжения», — отметил Игорь Маковский.
Источник: телеграм-канал ПАО «Россети Центр» «Информбюро»