Энергетики «Россети Центр» готовы к ликвидации природных катастроф

Благодаря слаженным действиям всех участников учений электроснабжение потребителей в условных зонах происшествий, в том числе, в Белгородской области, было восстановлено в кратчайшие сроки. Проведенные мероприятия в очередной раз подтвердили высокий уровень готовности специалистов компании к оперативному реагированию и работе в условиях непогоды.