Энергетики «Белгородэнерго» поддерживают безопасность жителей Ракитянского района

В местах массового скопления людей специалисты Ракитянского РЭС установили 40 модульных укрытий и приняли непосредственное участие в работах по укреплению остановочных комплексов мешками с песком. В защитных сооружениях можно спрятаться в случае получения сигнала «Ракетная опасность», — сообщает телеграм-канал «Информбюро».