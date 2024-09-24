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Posted 24 сентября, 12:38

Published 24 сентября, 12:38

Modified 24 сентября, 12:40

Updated 24 сентября, 12:40

Энергетики «Белгородэнерго» поддерживают безопасность жителей Ракитянского района

Энергетики «Белгородэнерго» поддерживают безопасность жителей Ракитянского района

24 сентября 2024, 12:38
«Белгородэнерго» в Ракитянском районе установили укрытия и укрепили остановки.

В местах массового скопления людей специалисты Ракитянского РЭС установили 40 модульных укрытий и приняли непосредственное участие в работах по укреплению остановочных комплексов мешками с песком. В защитных сооружениях можно спрятаться в случае получения сигнала «Ракетная опасность», — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Мероприятия выполнены в короткие сроки с участием представителей местных компаний и обычных жителей.

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#Алёна Мальцева#Белгородэнерго#Ракитянский район#Модульные укрытия
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