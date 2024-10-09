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Posted 9 октября, 13:27

Published 9 октября, 13:27

Modified 9 октября, 13:29

Updated 9 октября, 13:29

В Белгороде на фестивале «НаукаДжаз» рассказали о влиянии классики на мышей

Включайте мышкам классику: почему грызуны, слушающие поп-музыку, живут меньше

9 октября 2024, 13:27
Фото: bel.ru

В Белгороде на фестивале «НаукаДжаз» рассказали о влиянии классики на мышей

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Эксклюзив
Одна из лекций на белгородском фестивале #НаукаДжаз называлась «Мыши в научком рок-н-роле». Елена Кузубова, научный сотрудник БелГУ, рассказывала об исследованиях влиянии музыки на животных.

На лекции обсуждались мировые исследования, посвящённые влиянию музыки на физиологическое и психологическое состояние мышей.

В качестве примера привели работы российских учёных, изучающих воздействие шумов на иммунную систему грызунов. Оказалось, что фоновый шум способен увеличивать содержание гормонов стресса в крови мышей — кортизола, адреналина и норадреналина.

Также рассказали об исследованиях барселонских учёных, которые выяснили, что классическая музыка может снижать болевые ощущения у мышей. Более того, грызуны, слушавшие классическую музыку после операции по пересадке сердца, жили значительно дольше своих собратьев, которым включали поп-музыку.

Фото: bel.ru
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#Анна Селищева#Общество#Наука#Исследования#Музыка#Джаз#Эксклюзив#Эксперимент#Белгород#Мыши
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