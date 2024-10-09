Включайте мышкам классику: почему грызуны, слушающие поп-музыку, живут меньше

Posted 9 октября, 13:27
Published 9 октября, 13:27
Modified 9 октября, 13:29
Updated 9 октября, 13:29
На лекции обсуждались мировые исследования, посвящённые влиянию музыки на физиологическое и психологическое состояние мышей.
В качестве примера привели работы российских учёных, изучающих воздействие шумов на иммунную систему грызунов. Оказалось, что фоновый шум способен увеличивать содержание гормонов стресса в крови мышей — кортизола, адреналина и норадреналина.
Также рассказали об исследованиях барселонских учёных, которые выяснили, что классическая музыка может снижать болевые ощущения у мышей. Более того, грызуны, слушавшие классическую музыку после операции по пересадке сердца, жили значительно дольше своих собратьев, которым включали поп-музыку.