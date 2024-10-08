Наступили осень и коронавирус? Чего ожидать к концу года

Posted 8 октября, 13:19
Published 8 октября, 13:19
Modified 8 октября, 13:21
Updated 8 октября, 13:21
По информации ведомства, в осенне-зимний период ожидается подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
Специалисты отметили, что для защиты от заболеваний в период подъёма, рекомендуется соблюдать меры профилактики. А именно: использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми и проветривать помещения.
В ведомстве добавили, что важно оставаться дома и обратиться к врачу в случае недомогания, особенно для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями.
Напомним, в конце сентября стало известно, что в Белгородской области наблюдается рост заболеваемости ковидом и ОРВИ. При этом в регионе продолжается прививочная кампания от гриппа.