Наступили осень и коронавирус? Чего ожидать к концу года

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Posted 8 октября, 13:19

Published 8 октября, 13:19

Modified 8 октября, 13:21

Updated 8 октября, 13:21

В Белгородской области прогнозируют подъём заболеваемости ковидом

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8 октября 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области прогнозируют подъём заболеваемости ковидом

Сюжет
Заболеваемость
Также может увеличиться заболеваемость другими вирусными респираторными инфекциями. Подробнее Бел.Ру сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в осенне-зимний период ожидается подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

Специалисты отметили, что для защиты от заболеваний в период подъёма, рекомендуется соблюдать меры профилактики. А именно: использовать средства индивидуальной защиты, регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми и проветривать помещения.

В ведомстве добавили, что важно оставаться дома и обратиться к врачу в случае недомогания, особенно для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в Белгородской области наблюдается рост заболеваемости ковидом и ОРВИ. При этом в регионе продолжается прививочная кампания от гриппа.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Роспотребнадзор#Грипп#Профилактика#Заболеваемость#Прививки#Коронавирус#Эксклюзив#Белгород
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