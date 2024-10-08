Более 6 тысяч белгородцев могут забрать остатки неиспользованного маткапитала

Posted 8 октября, 07:56
Published 8 октября, 07:56
Modified 8 октября, 07:58
Updated 8 октября, 07:58
По информации ведомства, с начала текущего года в Белгородской области выдали 3002 сертификата на маткапитал в связи с рождением первого ребёнка, а также 1412 сертификатов в связи с рождением второго и последующих детей.
Всего с 2009 года по сегодняшний день у 6724 жителей региона остались средства неиспользованного маткапитала в размере менее 10 тысяч рублей. На сегодняшний день забрать деньги решили 1289 человек. Они уже подали заявления.
В Соцфонде отметили, что забрать неиспользованные остатки маткапитала можно человеку, который получил сертификат. При этом остаток не должен превышать 10 тысяч рублей. О возможности получения денег людей информируют через «Госуслуги».
Заявление на получение выплаты можно подать через «Госуслуги», МФЦ, через представителя в клиентских службах СФР или почтой. Документ рассмотрят в течение 10 дней. Средства перечислят на счёт в банк в течение пяти дней после принятия положительного решения.
Напомним, размер маткапитала на первого ребёнка с 1 февраля составляет 630 967,72 рубля, на второго — 833 800,37 рубля.