Маткапитал, пособия по беременности и на детей: какие выплаты положены белгородцам?

Более 35 тысяч белгородских семей с детьми получают выплаты и пособия

В Белгородской области действует около 20 мер поддержки семей с детьми. Численность таких семей в регионе достигает 35 тысяч. С начала текущего года более 46 тысяч детей и будущих мам Белгородчины получили назначенные выплаты и пособия, сообщили в региональном Соцфонде.

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