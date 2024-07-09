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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Семья

Маткапитал, пособия по беременности и на детей: какие выплаты положены белгородцам?

9 июля 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Семья

Более 35 тысяч белгородских семей с детьми получают выплаты и пособия

В Белгородской области действует около 20 мер поддержки семей с детьми. Численность таких семей в регионе достигает 35 тысяч. С начала текущего года более 46 тысяч детей и будущих мам Белгородчины получили назначенные выплаты и пособия, сообщили в региональном Соцфонде.
Сюжет
Дети

В Белгородской области более 35 тысяч семей с детьми получают различные выплаты и пособия. Поддержку семьям оказывают с периода беременности женщины до 17-летия ребёнка.

Всего в регионе предусмотрено 20 мер помощи. К мерам поддержки родителей и семей с детьми относятся:

— Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка

Выплаты производятся до достижения ребёнком трёхлетнего возраста при условии, что семья не перешла на единое пособие.

— Материнский капитал

Выплату предоставляют при рождении первого и второго ребёнка, а также последующих детей, если семья ранее не получала материнский капитал.

— Ежемесячная выплата из средств капитала

Эта мера поддержки может быть установлена на любого ребёнка в семье в возрасте до трёх лет при условии, что среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека.

— Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью

Выплату назначают усыновителю ребёнка, а также опекуну, попечителю или приёмному родителю.

— Единое пособие

Его выделяют на основе системной оценки нуждаемости на детей в возрасте от 0 до 17 лет.

При назначении выплат учитывают и характер профессии и род деятельности родителей. Под этим подразумевается военная служба и служба в силовых ведомствах. Среди таких выплат — ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву/мобилизации и единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву/мобилизации.

Ежемесячное пособие выплачивают до трёхлетнего возраста ребёнка, а единовременное представляется беременным мамам со сроком не менее 180 дней.

Кроме этого, действует ежемесячная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка семьям военных и сотрудникам силовых ведомств.

Также существуют меры поддержки для родителей, которые ухаживают за временно заболевшим ребёнком и ребёнком с инвалидностью.

Выплаты для семей с детьми Выплаты для семей с детьми
Выплаты для семей с детьмиВыплаты для семей с детьми
Выплаты для семей с детьми Выплаты для семей с детьми
Выплаты для семей с детьми Выплаты для семей с детьми
Выплаты для семей с детьми
Фото: СФР по Белгородской области
Семьи белгородских участников СВО получат выплаты на покупку школьной формы
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Материнский капитал#Дети#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Поддержка семей#Соцфонд России#Единовременное пособие
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