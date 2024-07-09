Маткапитал, пособия по беременности и на детей: какие выплаты положены белгородцам?

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Белгородской области более 35 тысяч семей с детьми получают различные выплаты и пособия. Поддержку семьям оказывают с периода беременности женщины до 17-летия ребёнка.
Всего в регионе предусмотрено 20 мер помощи. К мерам поддержки родителей и семей с детьми относятся:
— Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Выплаты производятся до достижения ребёнком трёхлетнего возраста при условии, что семья не перешла на единое пособие.
— Материнский капитал
Выплату предоставляют при рождении первого и второго ребёнка, а также последующих детей, если семья ранее не получала материнский капитал.
— Ежемесячная выплата из средств капитала
Эта мера поддержки может быть установлена на любого ребёнка в семье в возрасте до трёх лет при условии, что среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека.
— Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Выплату назначают усыновителю ребёнка, а также опекуну, попечителю или приёмному родителю.
— Единое пособие
Его выделяют на основе системной оценки нуждаемости на детей в возрасте от 0 до 17 лет.
При назначении выплат учитывают и характер профессии и род деятельности родителей. Под этим подразумевается военная служба и служба в силовых ведомствах. Среди таких выплат — ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву/мобилизации и единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву/мобилизации.
Ежемесячное пособие выплачивают до трёхлетнего возраста ребёнка, а единовременное представляется беременным мамам со сроком не менее 180 дней.
Кроме этого, действует ежемесячная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка семьям военных и сотрудникам силовых ведомств.
Также существуют меры поддержки для родителей, которые ухаживают за временно заболевшим ребёнком и ребёнком с инвалидностью.