Можно ли потратить маткапитал на обучение ребёнка в автошколе?

Posted 18 сентября, 09:48
Published 18 сентября, 09:48
Modified 18 сентября, 09:48
Updated 18 сентября, 09:48
Белгородки интересовались у сотрудников Соцфонда, могут ли они потратить полученный материнский капитал на обучение их ребёнка в автошколе. Специалисты отвечают положительно — можно.
Маткапитал, помимо приобретения жилья, можно потратить и на любое обучение детей. При этом оплатить можно обучение одного или нескольких детей.
Чтобы заплатить за автошколу, необходимо:
Если все условия соблюдены, то можно заключать с автошколой договор. Для этого необходимо получить заявление о распоряжении средствами материнского капитала в электронном виде через «Госуслуги».
Зачастую рассматривают заявление примерно 10 рабочих дней, а после одобрения указанная в договоре сумма автоматически переведётся на счёт учебного заведения.