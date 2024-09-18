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Posted 18 сентября, 09:48

Published 18 сентября, 09:48

Modified 18 сентября, 09:48

Updated 18 сентября, 09:48

В некоторых случаях можно направить средства маткапитала на обучение в автошколе, но есть условия

Можно ли потратить маткапитал на обучение ребёнка в автошколе?

18 сентября 2024, 09:48
Фото: 1MI
В некоторых случаях можно направить средства маткапитала на обучение в автошколе, но есть условия

В Соцфонде ответили на вопрос белгородок о маткапитале и обучении в автошколах

Сюжет
Маткапитал
Средства материнского капитала можно потратить и на обучение ребёнка в автошколе, однако для этого необходимо соблюсти несколько условий. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Соцфонда.

Белгородки интересовались у сотрудников Соцфонда, могут ли они потратить полученный материнский капитал на обучение их ребёнка в автошколе. Специалисты отвечают положительно — можно.

Маткапитал, помимо приобретения жилья, можно потратить и на любое обучение детей. При этом оплатить можно обучение одного или нескольких детей.

Чтобы заплатить за автошколу, необходимо:

  • проходить обучение в российской автошколе, которая имеет лицензию на образовательную деятельность;
  • обучающийся ребёнок не должен быть старше 25 лет;
  • ребёнок, на которого дали маткапитал, должен быть старше трёх лет.

Если все условия соблюдены, то можно заключать с автошколой договор. Для этого необходимо получить заявление о распоряжении средствами материнского капитала в электронном виде через «Госуслуги».

Зачастую рассматривают заявление примерно 10 рабочих дней, а после одобрения указанная в договоре сумма автоматически переведётся на счёт учебного заведения.

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