Маркетологи хлопнут дверью, а педагоги более стрессоустойчивы? О напряжении на работе

Исследователи выяснили, что уровень стрессоустойчивости на работе зависит не только от характера человека и окружающей среды, но и от возраста сотрудника. Молодые работники (18-24 года) оказались наиболее склонны к уходу из компании из-за стресса — 77% готовы это сделать. Чем старше сотрудник, тем он более устойчив к токсичным коллегам и начальству.