Маркетологи хлопнут дверью, а педагоги более стрессоустойчивы? О напряжении на работе

Posted 7 октября, 14:33
Published 7 октября, 14:33
Modified 7 октября, 14:35
Updated 7 октября, 14:35
Портал hh.ru опубликовал результаты исследования о реакции сотрудников на рабочий стресс. Специалисты, проанализировав ответы россиян, пришли к выводу, что за последний год люди стали менее терпимы к дискомфорту, возникающему во время выполнения рабочих обязанностей.
Согласно данным опроса, 62% респондентов готовы уйти с работы, где постоянно испытывают стресс. Ещё 30% начнут задумываться об этом. Только 8% опрошенных заявили, что они не пугаются стресса и будут продолжать работать.
Исследователи выяснили, что уровень стрессоустойчивости на работе зависит не только от характера человека и окружающей среды, но и от возраста сотрудника. Молодые работники (18-24 года) оказались наиболее склонны к уходу из компании из-за стресса — 77% готовы это сделать. Чем старше сотрудник, тем он более устойчив к токсичным коллегам и начальству.
Специалисты также обнаружили, что сотрудники в сфере закупок наименее терпимы к стрессовым ситуациям на работе. До 75% из них готовы уйти, если психологическая обстановка в офисе ухудшится.
Похожие настроения демонстрируют и маркетологи. Почти две трети из них заявили о готовности искать другое место работы, если почувствуют пристрастие со стороны начальства.
Согласно данным исследования, наиболее стрессоустойчивые работники, не склонные менять место работы, — педагоги, финансисты и производственники.
Кандидат психологических наук, доцент Екатерина Дубровинская пояснила, что реакция сотрудников на психологический дискомфорт зависит от нескольких факторов, включая хронический стресс, вызванный, например, пандемией и сложной обстановкой в обществе.