Белгородец пытался убить своего племянника ножом из-за семейного конфликта

Posted 6 октября, 13:03
Published 6 октября, 13:03
Modified 6 октября, 13:05
Updated 6 октября, 13:05
Следствие выяснило, что 7 августа этого года белгородец вместе со своими родственниками находился у себя в квартире в Строителе Яковлевского округа. В этот момент между ним и его племянником произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил ножом по грудной клетке своего родственника.
Парню вовремя оказали медпомощь, поэтому летального исхода удалось избежать.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Белгородца заключили под стражу на время выяснения всех обстоятельств произошедшего преступления. Материалы дела уже направили в суд.