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Posted 6 октября, 13:03

Published 6 октября, 13:03

Modified 6 октября, 13:05

Updated 6 октября, 13:05

Белгородец пытался убить своего племянника ножом из-за семейного конфликта

Белгородец пытался убить своего племянника ножом из-за семейного конфликта

6 октября 2024, 13:03
Фото: 1MI
Преступление случилось в Строителе Яковлевского округа во время семейного застолья. Мужчина что-то не поделил с племянником, разозлился и ударил того ножом в грудь. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Следствие выяснило, что 7 августа этого года белгородец вместе со своими родственниками находился у себя в квартире в Строителе Яковлевского округа. В этот момент между ним и его племянником произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил ножом по грудной клетке своего родственника.

Парню вовремя оказали медпомощь, поэтому летального исхода удалось избежать.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Белгородца заключили под стражу на время выяснения всех обстоятельств произошедшего преступления. Материалы дела уже направили в суд.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Покушение на убийство#Белгород
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