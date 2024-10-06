Белгородец пытался убить своего племянника ножом из-за семейного конфликта

Следствие выяснило, что 7 августа этого года белгородец вместе со своими родственниками находился у себя в квартире в Строителе Яковлевского округа. В этот момент между ним и его племянником произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил ножом по грудной клетке своего родственника.