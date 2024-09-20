Экс-мэр Белгорода останется в СИЗО, а по громкому делу об убийстве вынесли приговор

Posted 20 сентября, 15:30
Published 20 сентября, 15:30
Modified 20 сентября, 15:30
Updated 20 сентября, 15:30
Бывший мэр Антон Иванов останется в СИЗО ещё на два месяца. Он должен был пробыть там до 23 сентября. Защита пыталась изменить меру пресечения на домашний арест, но суд встал на сторону прокурора.
Теперь Иванов останется в следственном изоляторе как минимум до 23 ноября. На данный момент у бывшего градоначальника арестованы все счета, а загранпаспорта у него и вовсе нет.
Антона Иванова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину он не признаёт.
Защита полковника ВСУ и командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Дмитрия Храпача, которого ранее заочно приговорили к пожизненному заключению за приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, обжаловала приговор.
Известно, что адвокат украинского военного — Сергей Макаров — подал апелляционную жалобу. Другой информации нет.
Храпач отдавал приказы об ударах по местам расположения войсковых частей, которые не участвовали в СВО, вследствие чего пострадали и погибли люди. Это также нанесло ущерб Минобороны РФ в размере 4,6 млн рублей.
Белгородский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Новооскольского округа. Ему назначил наказание в виде 18 лет колонии и двух лет ограничения свободы по статье в том числе за убийство.
В марте 2024 года осуждённый, затаив обиду на новых собственников сельскохозяйственного производственного кооператива, где раньше был руководителем, решился на преступление.
Он пришёл на встречу с ними и конкурсным управляющим, вооружённый гладкоствольным ружьём, и произвёл несколько выстрелов. Двое мужчин скончались на месте, ещё двум удалось скрыться.