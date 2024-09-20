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Posted 20 сентября, 15:30

Published 20 сентября, 15:30

Modified 20 сентября, 15:30

Updated 20 сентября, 15:30

Антон Иванов

Экс-мэр Белгорода останется в СИЗО, а по громкому делу об убийстве вынесли приговор

20 сентября 2024, 15:30
Фото: Telegram-канал Антона Иванова
Антон Иванов
Сюжет
Новости Белгорода
Рабочая неделя завершилась относительно спокойно. Бывший мэр областной столицы останется в СИЗО ещё на два месяца, защите не удалось изменить меру пресечения. Известно имя украинского полковника, который отдавал приказы бить по Белгороду. И вынесен приговор по делу о двойном убийстве.

Дело экс-мэра Белгорода

Бывший мэр Антон Иванов останется в СИЗО ещё на два месяца. Он должен был пробыть там до 23 сентября. Защита пыталась изменить меру пресечения на домашний арест, но суд встал на сторону прокурора.

Теперь Иванов останется в следственном изоляторе как минимум до 23 ноября. На данный момент у бывшего градоначальника арестованы все счета, а загранпаспорта у него и вовсе нет.

Антона Иванова обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Свою вину он не признаёт.

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов останется в СИЗО ещё два месяца
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Кто приказывал бить по Белгороду?

Защита полковника ВСУ и командира 27-й реактивной артиллерийской бригады Дмитрия Храпача, которого ранее заочно приговорили к пожизненному заключению за приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области, обжаловала приговор.

Известно, что адвокат украинского военного — Сергей Макаров — подал апелляционную жалобу. Другой информации нет.

Храпач отдавал приказы об ударах по местам расположения войсковых частей, которые не участвовали в СВО, вследствие чего пострадали и погибли люди. Это также нанесло ущерб Минобороны РФ в размере 4,6 млн рублей.

Названо имя того, кто давал приказы на ракетные удары по Белгородской области
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Громкое дело об убийстве в с/х кооперативе

Белгородский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Новооскольского округа. Ему назначил наказание в виде 18 лет колонии и двух лет ограничения свободы по статье в том числе за убийство.

В марте 2024 года осуждённый, затаив обиду на новых собственников сельскохозяйственного производственного кооператива, где раньше был руководителем, решился на преступление.

Он пришёл на встречу с ними и конкурсным управляющим, вооружённый гладкоствольным ружьём, и произвёл несколько выстрелов. Двое мужчин скончались на месте, ещё двум удалось скрыться.

Вынесен приговор по громкому убийству на территории белгородского с/х кооператива
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