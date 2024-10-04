Раздают остатки? Почему белгородцы получают старые наборы для новорождённых

Белгородцам ответили, когда начнут раздавать новые наборы для младенцев

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Белгородке пришёл прошлогодний набор для новорождённых, хотя только летом в регионе утвердили новый список, где есть большее количество позиций. Почему так случилось, объяснили в министерстве соцзащиты населения и труда.

В июле 2024 года стал известен список вещей, которые вошли в обновлённый набор для новорождённых. Всего в нём оказалось 11 позиций. На его сборку областное правительство выделило 15 млн рублей. Однако окончательный набор оказался не совсем тем, который обещали. По словам одной белгородки, ей прислали подарки из прошлогоднего набора. «Получили подарок при рождении ребёнка в Алексеевке. Содержимое подарка отличается от списка на официальном сайте Белгородской области. Белгород прислал в Алексеевку подарки из списка 2023 года», — сообщила жительница, приложив к обращению фотографии. Судя по фотоотчёту, в подарок ей и её новорождённому ребёнку положили менее десяти позиций. Ситуацию прокомментировала глава регионального министерства социальной защиты населения и труда Елена Батанова. Она сообщила, что старые подарки раздали ещё не все, поэтому и выдачу новых начать пока не могут. «В соответствии с п. 6 Порядка приобретения и вручения единого подарка при рождении детей во всех муниципалитетах региона продолжается выдача подарков комплектации, которая была утверждена ранее и действовала на момент закупочных процедур. В связи со снижением рождаемости в регионе переход на обновлённые подарки ещё не произошёл, подарки обновлённой комплектации будут выдаваться молодым родителям по факту завершения ранее закупленных», — объяснила чиновница. Прошлогодний набор, который выдали белгородке в этом году . Фото: страница Вячеслава Гладкова Что вошло в обновлённый белгородский набор для новорождённых? Узнать подробнее Читайте также: Без сюрпризов: в Белгороде назвали популярные и редкие имена новорождённых Мелсида и Анелия, Красимир и Евсевий родились в Белгородской области Сто пятьдесят млн рублей: цена полноценной жизни малыша с генным заболеванием