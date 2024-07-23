Что вошло в обновлённый белгородский набор для новорождённых?

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Белгородский центр закупок объявил тендер на оказание услуг по формированию комплектов единого подарка для новорождённых. На эти цели готовы выделить 15 миллионов рублей.
В состав подарка войдут 11 позиций, включая:
Все товары дополнительно упакуют в сумку-органайзер. Исполнитель будет обязан предоставить сертификаты соответствия государственным стандартам. Текстильные элементы набора гипоаллергенны и не должны вызывать раздражения кожи малыша.
Состав подарка для новорождённых в Белгородской области решили обновить в мае 2024 года.
Жители Черноземья сравнили состав набора в разных регионах и заключили, что белгородским детям выдают гораздо более полезные подарки.