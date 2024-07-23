Что вошло в обновлённый белгородский набор для новорождённых?

В Белгородской области закупят подарков для младенцев на 15 млн рублей

В мае 2024 года был обновлён состав подарков для новорождённых в Белгородской области. Теперь в нём 11 позиций. Белгородский центр закупок уже объявил тендер на формирование таких комплектов. На оказание соответствующих услуг готовы выделить 15 млн рублей.