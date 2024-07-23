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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

Новорождённый

Что вошло в обновлённый белгородский набор для новорождённых?

23 июля 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
Новорождённый

В Белгородской области закупят подарков для младенцев на 15 млн рублей

В мае 2024 года был обновлён состав подарков для новорождённых в Белгородской области. Теперь в нём 11 позиций. Белгородский центр закупок уже объявил тендер на формирование таких комплектов. На оказание соответствующих услуг готовы выделить 15 млн рублей.
Сюжет
Дети

Белгородский центр закупок объявил тендер на оказание услуг по формированию комплектов единого подарка для новорождённых. На эти цели готовы выделить 15 миллионов рублей.

В состав подарка войдут 11 позиций, включая:

  1. Детский матрац в виде кокона,
  2. Развивающий модульный коврик-пазл,
  3. Силиконовый светильник-ночник,
  4. Набор для купания, состоящий из полотенца с уголком, и варежки,
  5. Детская массажная щёточка и расчёска-гребешок,
  6. Набор игрушек — мягких стикеров для купания,
  7. Электронный термометр,
  8. Набор детской посуды из силикона,
  9. Детский плед,
  10. Органайзер для документов ребёнка — папка формата А4 с файлами,
  11. Ясельный комплект постельного белья. В него войдут наволочка, пододеяльник и простынь.

Все товары дополнительно упакуют в сумку-органайзер. Исполнитель будет обязан предоставить сертификаты соответствия государственным стандартам. Текстильные элементы набора гипоаллергенны и не должны вызывать раздражения кожи малыша.

Состав подарка для новорождённых в Белгородской области решили обновить в мае 2024 года.

Жители Черноземья сравнили состав набора в разных регионах и заключили, что белгородским детям выдают гораздо более полезные подарки.

Орловчане «позавидовали» белгородским подаркам для новорождённых
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