Сто пятьдесят млн рублей: цена полноценной жизни малыша с генным заболеванием

В Белгородской области уделяют должное внимание и оказывают поддержку семьям с больными малышами. Например, семьи с детьми, имеющими диагноз целиакия, или «мучная болезнь», и фенилкетонурия, получают денежное пособие в размере 15 тыс. рублей в месяц. В общей сложности сейчас на учёте стоят 45 детей с фенилкетонурией, 54 — с врождённым гипотиреозом, 19 — с адреногенитальным синдромом, 21 — с муковисцидозом, восемь — с галактоземией.