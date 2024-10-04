Чья река? Белгородцы жалуются на загрязнение реки, за которой никто не следит

Posted 4 октября, 06:27
Published 4 октября, 06:27
Modified 4 октября, 06:29
Updated 4 октября, 06:29
Как рассказали местные жители, они переживают за состояние реки Оскол в Новооскольском округе. По словам людей, в месте впадения в неё реки Холок вода становится грязная и мутная. Такая ситуация на водном объекте наблюдается круглый год.
Люди утверждают, что контраст можно заметить не только по прозрачности, но и по флоре с фауной. При этом местные ощущают стойкий запах аммиака. По словам людей, виной всему может быть рыбхоз, который расположен в системе прудов на реке Холок.
Белгородцы рассказали, что о проблеме они сообщали через социальные сети в управление экоохотнадзора по Белгородской области. В ведомстве им сообщили, что река Оскол является объектом федерального надзора, а контроль за соблюдением природоохранного законодательства осуществляет Росприроднадзор.
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру направили официальные запросы правительство, местную администрацию и Росприроднадзор.
Как сообщили нам в администрации Новооскольского округа, жалобы на загрязнение реки Оскол в месте впадения в неё реки Холок местные власти не получали. Соответственно никакие проверки не проводились.
Что касается рыбхоза, в администрации отметили, что в системе прудов на реке Холок находится рыбоводческое хозяйство индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Александра Пилюгина.
Согласно данным аналитической системы «Чеkkо» Пилюгин занимается искусственным воспроизводством морских биоресурсов. В настоящее время ИП судится с администрацией Корочанского района и министерством природопользования области из-за отказа предоставить ему пруд на реке Холок у села Анновка Корочанского района для рыбоводства. Подробности ниже.
Согласно картотеке дел, индивидуальный предприниматель Александр Пилюгин обратился в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к министерству природопользования области и администрации Корочанского района.
Истец попросил признать незаконным мотивированный отказ министерства в предоставлении ему пруда на реке Холок у села Анновка Корочанского района площадью акватории 0,25 км. кв. для рыбоводства сроком на 20 лет. Также предприниматель попросил суд признать незаконным отказ администрации в согласовании условий использования водного объекта и обязать министерство устранить допущенные нарушения его прав и законных интересов.
Как следует из материалов дела, глава КФХ ИП Пилюгин А.В. занимается товарным рыбоводством на пруду, образованном водоподпорным сооружением на реке Холок у села Анновка. В конце 2023 года он обратился в министерство природопользования области с заявлением о предоставлении водного объекта или его части в пользование. До этого Пилюгин обратился в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов и получил информацию об идентификационных характеристиках водного объекта, координатах местоположения береговой линии, содержащихся в государственном водном реестре.
В итоге министерство природопользования направило Пилюгину письмо с мотивированным отказом в предоставлении водного объекта в пользование. Основанием являлся тот факт, что администрация Корочанского района отказала в предоставлении водного объекта в пользование из-за того, что описание характерных точек места водопользования не содержит информации о геометрической фигуре, а примыкающие к водному объекту функциональные зоны градостроительного зонирования не содержат вид разрешённого использования «Рыбоводство».
В итоге суд удовлетворил требования Пилюгина и признал отказы министерства и администрации незаконными. В свою очередь администрация подала апелляцию на данное решение. Сейчас дело ещё рассматривается в суде.
По данным министерства природопользования Белгородской области, в их адрес жалоб на загрязнение реки Оскол в месте впадения в неё реки Холок также не поступало. В ведомстве добавили, что они не наделены контрольно-надзорными функциями и посоветовали обратиться в Росприроднадзор.
Туда мы также направили запрос. Из их ответа следует, что в адрес управления не поступало обращений по факту загрязнения вышеуказанного водного объекта. В Росприроднадзоре дополнительно сообщили, что, согласно постановлению правительства РФ и постановлению правительства Белгородской области, река Холок не относится к объектам, которые подлежат федеральному государственному экологическому контролю.