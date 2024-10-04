Чья река? Белгородцы жалуются на загрязнение реки, за которой никто не следит

Как следует из материалов дела, глава КФХ ИП Пилюгин А.В. занимается товарным рыбоводством на пруду, образованном водоподпорным сооружением на реке Холок у села Анновка. В конце 2023 года он обратился в министерство природопользования области с заявлением о предоставлении водного объекта или его части в пользование. До этого Пилюгин обратился в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов и получил информацию об идентификационных характеристиках водного объекта, координатах местоположения береговой линии, содержащихся в государственном водном реестре.