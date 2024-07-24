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В Белгороде ещё одна установка дымит и выбрасывает в атмосферу облака пыли

Не только цемзавод: белгородцы пожаловались на ещё один источник загрязнения воздуха

24 июля 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде ещё одна установка дымит и выбрасывает в атмосферу облака пыли

Местные жители сообщают о новом источнике загрязнения атмосферы — установке за двухэтажным торговым зданием по адресу Сумская, 68Б. По словам наших читателей, установка дымит так, что рядом невозможно ходить. И всё это на фоне новых жалоб о загрязнённом воздухе.

После публикации Бел.Ру о том, что жители Белгорода вновь жалуются на дым — предположительно, от цементного завода — читатели рассказали о ещё одном источнике загрязнения воздуха. Это установка, которая находится за двухэтажным торговым объектом по адресу Сумская, 68Б.

«По утрам дымит так, что, проходя мимо, не продохнуть. И уносишь на себе слой непонятной пыли. И так уже не первый день», — обратился к нам читатель.

В распоряжении редакции есть видео, на котором видно, как большое облако пыли, выброшенное установкой, распространяется на расстояние в несколько десятков метров.

За день до этого белгородцы вновь потребовали провести проверку на цементом заводе. По словам жителей, выбросы такие густые, что их заметно с другого конца города. В мэрии ответили, что помочь ничем не могут, потому что это не входит в их компетенции.

Установка дымит на Сумской, 68Б
Видео: bel.ru
Цемзавод задымил? Белгородцы вновь жалуются на выбросы
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