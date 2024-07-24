Не только цемзавод: белгородцы пожаловались на ещё один источник загрязнения воздуха

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
После публикации Бел.Ру о том, что жители Белгорода вновь жалуются на дым — предположительно, от цементного завода — читатели рассказали о ещё одном источнике загрязнения воздуха. Это установка, которая находится за двухэтажным торговым объектом по адресу Сумская, 68Б.
«По утрам дымит так, что, проходя мимо, не продохнуть. И уносишь на себе слой непонятной пыли. И так уже не первый день», — обратился к нам читатель.
В распоряжении редакции есть видео, на котором видно, как большое облако пыли, выброшенное установкой, распространяется на расстояние в несколько десятков метров.
За день до этого белгородцы вновь потребовали провести проверку на цементом заводе. По словам жителей, выбросы такие густые, что их заметно с другого конца города. В мэрии ответили, что помочь ничем не могут, потому что это не входит в их компетенции.