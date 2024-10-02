Ученые: Загрязненный воздух разрушительно действует на детский мозг

Posted 2 октября, 10:10
Published 2 октября, 10:10
Modified 2 октября, 10:10
Updated 2 октября, 10:10
Речь идет о таких различиях, как количество нейронных связей, ранние признаки болезни Альцгеймера и объем белого вещества.
Согласно научной работе, опубликованной в Developmental Cognitive Neuroscience, дети более уязвимы к воздействию загрязненного воздуха по сравнению со взрослыми. Даже при допустимых показателях загрязнения воздуха вредные вещества в атмосфере все равно негативно влияют на детский организм, передает newkhakasiya.online.
Исследователи проанализировали 40 опубликованных работ с четырех континентов, которые включали данные о состоянии мозга детей от 0 до 18 лет. Мозг был исследован такими методами, как МРТ, химический анализ. Некоторые исследования были направлены на поиск опухолей в мозге или ЦНС. Ученые обнаружили различия в мозге у детей не только в местах с высоким уровнем загрязнения, но и в районах, где показатели соответствовали нормам, установленным соответствующими государствами.
На основе результатов анализа эксперты сделали ряд рекомендаций по защите детей от негативного воздействия загрязненной атмосферы. В том числе они предложили выделять субсидии на установку фильтров в домах и школах, расположенных близко к дорогам.
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