Ученые: Загрязненный воздух разрушительно действует на детский мозг

Исследователи проанализировали 40 опубликованных работ с четырех континентов, которые включали данные о состоянии мозга детей от 0 до 18 лет. Мозг был исследован такими методами, как МРТ, химический анализ. Некоторые исследования были направлены на поиск опухолей в мозге или ЦНС. Ученые обнаружили различия в мозге у детей не только в местах с высоким уровнем загрязнения, но и в районах, где показатели соответствовали нормам, установленным соответствующими государствами.