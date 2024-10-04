Белгородцы на следующей неделе смогут бесплатно посетить психолога

Posted 4 октября, 16:40
Published 4 октября, 16:40
Modified 4 октября, 16:40
Updated 4 октября, 16:40
В четверг, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. Его цель — повысить осведомлённость людей о важности психического здоровья и о том, как его укрепить, а также о профилактике и лечении психических расстройств.
На базе ОГКУЗ «Белгородской областной клинической психоневрологической больницы» в диспансерном отделении пройдут консультации для граждан.
Врачи-психиатры поделятся своим опытом и знаниями, а специалисты кабинета медико-социально-психологической помощи научат распознавать признаки эмоционального напряжения и расскажут, как справляться со стрессом. Кроме того, они объяснят, как преодолевать чувство повышенной тревоги и беспокойства, особенно в свете последних событий в Белгородской области.
Записаться на консультацию врача можно по адресу: ул. Новая, д. 42, диспансерное отделение, кабинет 1.7 с 08:00 до 17:00.
Также в 12:00 в дневном стационаре состоится семинар на тему «Стресс и способы его преодоления». Все подробности можно узнать в регистратуре по номеру телефона 35-92-50.