bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 октября, 16:40

Published 4 октября, 16:40

Modified 4 октября, 16:40

Updated 4 октября, 16:40

Психологи готовы проконсультировать белгородцев

Белгородцы на следующей неделе смогут бесплатно посетить психолога

4 октября 2024, 16:40
Фото: Изображение Midjourney
Психологи готовы проконсультировать белгородцев

В Белгороде отметят Всемирный день психического здоровья

Сюжет
Новости Белгорода
Жизнь белгородцев полна стресса, в том числе из-за обстрелов. Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница проведёт бесплатные консультации для граждан и семинар по теме стресса и способов его преодоления. Приурочат акцию ко Всемирному дню психического здоровья.

В четверг, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. Его цель — повысить осведомлённость людей о важности психического здоровья и о том, как его укрепить, а также о профилактике и лечении психических расстройств.

На базе ОГКУЗ «Белгородской областной клинической психоневрологической больницы» в диспансерном отделении пройдут консультации для граждан.

Врачи-психиатры поделятся своим опытом и знаниями, а специалисты кабинета медико-социально-психологической помощи научат распознавать признаки эмоционального напряжения и расскажут, как справляться со стрессом. Кроме того, они объяснят, как преодолевать чувство повышенной тревоги и беспокойства, особенно в свете последних событий в Белгородской области.

Записаться на консультацию врача можно по адресу: ул. Новая, д. 42, диспансерное отделение, кабинет 1.7 с 08:00 до 17:00.

Также в 12:00 в дневном стационаре состоится семинар на тему «Стресс и способы его преодоления». Все подробности можно узнать в регистратуре по номеру телефона 35-92-50.

Многозадачность не только снижает продуктивность, но и повышает уровень стресса
Узнать подробнее
Читайте также:
Эмоциональное заражение: почему собаки начинают грустить рядом с людьми со стрессом?Исследование: заедание стресса нездоровой пищей может привести к ещё большей тревогеЧто нужно есть, чтобы побороть стресс? Эксперт дала ряд рекомендаций
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Консультации#Новости Белгорода#Белгород#Всемирный день психического здоровья#Стресс#Тревога#Беспокойство
Подпишитесь