В России зафиксирован повышенный интерес к крипторынкам

Значительную роль в росте популярности криптобирж, по мнению аналитиков, сыграл выход популярного приложения Hamster Kombat. 26 сентября создатели приложения разместили его на восьми мировых биржах по торговле криптовалютами. Оценить денежные успехи этого приложения пока сложно, однако популярность его вызвала повышенный интерес к криптовалюте в целом. Так, в день официального выхода токена HMSTR на биржевые площадки суммарный объём передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели россиян на 63%. А по итогам сентября общий объём трафика увеличился на 35% по сравнению с сентябрём прошлого года.