В России зафиксирован повышенный интерес к крипторынкам

Posted 3 октября, 11:19
Published 3 октября, 11:19
Modified 3 октября, 11:21
Updated 3 октября, 11:21
В целом интерес россиян к крупным биржам, специализирующимся на виртуальной валюте, вырос по сравнению с 2023 годом. Наибольшую динамику показала площадка OKX: интернет-трафик на неё только за этот сентябрь увеличился на 840% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Далее идут BingX (+557%) и Bybit (+255%). С другой стороны, некоторые биржи потеряли часть трафика: Binance (-18%), KuCoin (-31%) и Kraken (-42%).
Аналитика МегаФона также показывает, что операциями с виртуальными деньгами увлекается всё больше россиян. По итогам трёх кварталов 2024 года самыми активными криптотрейдерами помимо москвичей и петербуржцев стали краснодарцы, самарцы и татарстанцы.
Значительную роль в росте популярности криптобирж, по мнению аналитиков, сыграл выход популярного приложения Hamster Kombat. 26 сентября создатели приложения разместили его на восьми мировых биржах по торговле криптовалютами. Оценить денежные успехи этого приложения пока сложно, однако популярность его вызвала повышенный интерес к криптовалюте в целом. Так, в день официального выхода токена HMSTR на биржевые площадки суммарный объём передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели россиян на 63%. А по итогам сентября общий объём трафика увеличился на 35% по сравнению с сентябрём прошлого года.
Наиболее востребованным валютным рынком в день начала торгов стала крупнейшая мировая площадка Binance, на неё пришлось более 45% всех потраченных Гбайт, на второй строчке расположилась Bybit, сгенерировавшая более 30% трафика. Замыкает тройку площадка OKX (13% всего трафика).
При этом рост популярности продемонстрировала ещё одна криптобиржа — EBI Exchange, которая не предъявляет жёстких требований к верификации пользователей. В день «выхода хомяка» трафик на эту площадку превысил среднедневной показатель 2024 года на 611%.
Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты, который даст определение ряду понятий и призван помочь урегулировать цифровые операции.