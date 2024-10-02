Иномарки станут роскошью: что будет с ценами на авто после повышения утильсбора?

Выходит, что новые ставки налога затронут только АвтоВАЗ и УАЗ. Все остальные будут платить. Резкое повышение налога могло бы привести к краху рынка автомобилей уже сейчас. Однако, чтобы этого избежать, график увеличения опубликовали до 2030 года. Теперь люди точно знают, что машины будут ещё дороже в следующем году, поэтому откладывать покупку нельзя.