Иномарки станут роскошью: что будет с ценами на авто после повышения утильсбора?

Posted 2 октября, 11:36
Published 2 октября, 11:36
Modified 2 октября, 11:38
Updated 2 октября, 11:38
С 1 октября 2024 года утилизационный сбор на автомобили увеличился на 70–80%. Теперь импортёрам и автопроизводителям, недостаточно локализовавшим производство в РФ, придётся платить дополнительно 255,6 тысячи рублей за каждую машину.
В результате к следующему году иностранные автомобили в России подорожают на 10–15%. Это неприятно, но пока не критично. Кредитные программы помогут смягчить удар от новых цен.
Однако не все осознают, что повышение утильсбора в 2024 году лишь начало. Его уровень, разработанный Минпромторгом, будет увеличиваться до 2030 года. И за ближайшие шесть лет он может нанести серьёзный ущерб российскому рынку автомобилей.
Например, для самых популярных автомобилей с объёмом двигателя от 1 до 2 литров налог увеличится с 300 600 рублей до 1 172 400 рублей к 2030 году. Это приблизительно четыре раза больше.
Представим себе будущее: санкции будут отменены или хотя бы смягчены, и мировые автопроизводители захотят вернуться на российский рынок. Но из-за утильсбора им это не удастся.
Утильсбор на автомобили с двигателем от 2 до 3 литров за шесть лет увеличится с 844 800 рублей до 3 295 000 рублей. По сути, это запрет на импорт машин с моторами от 2 до 3 литров.
Выходит, что новые ставки налога затронут только АвтоВАЗ и УАЗ. Все остальные будут платить. Резкое повышение налога могло бы привести к краху рынка автомобилей уже сейчас. Однако, чтобы этого избежать, график увеличения опубликовали до 2030 года. Теперь люди точно знают, что машины будут ещё дороже в следующем году, поэтому откладывать покупку нельзя.
Чем ближе была дата увеличения налога, тем больше ажиотаж наблюдался в автосалонах. По данным «Автостата», в августе 2024 года на приобретение автомобилей люди потратили 449,5 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем в июле.
Рынок новых автомобилей перестанет быть доступным для нижнего и среднего класса населения. Для них останутся (вероятно, также подорожавшие) Lada Granta, Lada Vesta и ожидаемая Lada Iskra, а иностранные машины перейдут в категорию роскоши.
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