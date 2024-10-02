Эксперты спрогнозировали кешбэк россиян в 2024 году

Posted 2 октября, 18:00
Published 2 октября, 18:00
Modified 2 октября, 18:00
Updated 2 октября, 18:00
В прошлом году клиенты четырех самых крупных банков уже получили около 200 млрд рублей. Ожидается, что в 2024 году году суммарный объём выплат по программам лояльности от всех кредитных организаций увеличится более чем в два раза.
Стоит отметить, что банки предлагают кешбэк не только в деньгах, но и в виде бонусов. Но статистика демонстрирует, что 68% клиентов хотят получать кешбэк именно в рублях, несмотря на то, что его размер меньше, чем у бонусов.
На данный момент среди самых популярных категорий для начисления повышенного кешбэка: супермаркеты (59%), оплата ЖКХ (53%), аптеки (48%), покупки в интернет-магазинах (35%), а также одежда, обувь и аксессуары (32%).
Как отметил начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко, ВТБ почти удвоили вложения в программу лояльности, а переход от бонусов к рублям стал ключевым моментом в увеличении количества розничных клиентов и росте транзакционной активности.
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