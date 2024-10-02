bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 18:00

Published 2 октября, 18:00

Modified 2 октября, 18:00

Updated 2 октября, 18:00

Эксперты спрогнозировали кешбэк россиян в 2024 году

Эксперты спрогнозировали кешбэк россиян в 2024 году

2 октября 2024, 18:00
Фото: 1MI
В этому году граждане России, которые принимают участие в программах лояльности банков, смогут получить порядка 420 млрд рублей. Об этом рассказали в ВТБ.

В прошлом году клиенты четырех самых крупных банков уже получили около 200 млрд рублей. Ожидается, что в 2024 году году суммарный объём выплат по программам лояльности от всех кредитных организаций увеличится более чем в два раза.

Стоит отметить, что банки предлагают кешбэк не только в деньгах, но и в виде бонусов. Но статистика демонстрирует, что 68% клиентов хотят получать кешбэк именно в рублях, несмотря на то, что его размер меньше, чем у бонусов.

На данный момент среди самых популярных категорий для начисления повышенного кешбэка: супермаркеты (59%), оплата ЖКХ (53%), аптеки (48%), покупки в интернет-магазинах (35%), а также одежда, обувь и аксессуары (32%).

Как отметил начальник управления «Программы лояльности» ВТБ Роман Синенко, ВТБ почти удвоили вложения в программу лояльности, а переход от бонусов к рублям стал ключевым моментом в увеличении количества розничных клиентов и росте транзакционной активности.

Аналитика ВТБ: выдача ипотеки в России снизится в 1,5 раза
Узнать подробнее
Читайте также:
В ВТБ назвали условия повышения ключевой ставки до 23%ВТБ предупреждает: мошенники просят обновлять банковские приложенияАналитика ВТБ: самые популярные б\у машины
#Кристина Семенчук#Россия#ВТБ#Финансы#Обувь#Одежда#Белгород#Супермаркеты#Рубли#Бонусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика