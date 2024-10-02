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Posted 2 октября, 07:01

Published 2 октября, 07:01

Modified 2 октября, 07:01

Updated 2 октября, 07:01

Фото с матча

Белгородские «львы» одержали волевую победу в игре с «Зенитом»

2 октября 2024, 07:01
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Фото с матча
Сюжет
Волейбол
Белгородцы сыграли пятый матч в рамках шестого тура PARI Суперлиги. «Львы» вновь одержали победу, а сам матч выдался жарким, заявили в пресс-службе волейбольного клуба «Белогорье».

В Санкт-Петербурге волейбольная команда «Белогорье» встретилась на поле с местным «Зенитом» и одержала победу. Игра закончилась счётом 2:3 (25:22, 29:31, 21:25, 25:21, 11:15).

Сначала игра шла не в пользу белгородцев, однако те сумели отыграться и выиграть на тай-брейке.

Самыми результативными игроками среди «львов» стали Мохамед Аль Хачдади — 24 очка, Павел Тетюхин — 21 очко и Георгий Заболотников — 11 очков. При этом наибольшее количество очков за игру принёс волейболист из команды-соперника: Владислав Бабкевич заработал сразу 30 очков.

Добавим, что «Белогорье» одержало четыре победы в пяти матчах и заняло четвёртое место в таблице.

Следующая игра чемпионата состоится 12 октября в Туле, однако уже через пару дней белгородцы сыграют в Москве в «Финале четырёх».

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