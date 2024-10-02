Белгородские «львы» одержали волевую победу в игре с «Зенитом»

Posted 2 октября, 07:01
Published 2 октября, 07:01
Modified 2 октября, 07:01
Updated 2 октября, 07:01
В Санкт-Петербурге волейбольная команда «Белогорье» встретилась на поле с местным «Зенитом» и одержала победу. Игра закончилась счётом 2:3 (25:22, 29:31, 21:25, 25:21, 11:15).
Сначала игра шла не в пользу белгородцев, однако те сумели отыграться и выиграть на тай-брейке.
Самыми результативными игроками среди «львов» стали Мохамед Аль Хачдади — 24 очка, Павел Тетюхин — 21 очко и Георгий Заболотников — 11 очков. При этом наибольшее количество очков за игру принёс волейболист из команды-соперника: Владислав Бабкевич заработал сразу 30 очков.
Добавим, что «Белогорье» одержало четыре победы в пяти матчах и заняло четвёртое место в таблице.
Следующая игра чемпионата состоится 12 октября в Туле, однако уже через пару дней белгородцы сыграют в Москве в «Финале четырёх».
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