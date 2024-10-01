Студенты и педагоги вузов могут принять участие в конкурсе по финграмотности

«Финансовая грамотность сегодня не ограничивается умением планировать бюджет и грамотно инвестировать. Это умение ориентироваться в мире новых финансовых инструментов, которые становятся частью нашей повседневной жизни. Задача НСПК не только разрабатывать и развивать современные и инновационные платежные технологии, но и помогать людям ориентироваться в них, использовать правильно. А информация, полученная во время участия в конкурсе „Финансовый мир“, поможет будущим педагогам оставаться в курсе финансовых трендов и в дальнейшем передавать эти знания своим ученикам. Ведь именно правильные финансовые привычки являются залогом ответственного финансового поведения», — подчеркнул заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Дмитрий Бувин.